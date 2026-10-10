Петров: Не мога да кажа, че надиграхме Ботев

Наставникът на Спартак (Варна) Васил Петров похвали футболистите си за победата им с 1:0 при гостуването на Ботев (Враца), но призна, че тимът му не е бил по-добър от съперника.

“Получи се равностоен мач. Не мога да кажа, че сме надиграли Ботев. Напротив. През първото полувреме доминираха. Променихме някои неща тактически. Ние вкарахме гол, но не мога да кажа, че бяхме по-добрят отбор.

Победата е най-хубавото нещо, няма как да не сме радостни. Поздравявам момчетата за себераздаването. Имаме немалко проблеми, липсваха някои единици. Като състав имаме доста равностойни футболисти, но Тони трябваше да влезе прибързано.

Футболът е една емоция. Оценки за себе си не мога да давам. Има анализатори. Като емоция и всичко се радвам, че днес постигнахме резултат", заключи Петров след първата победа на "соколите" в елита от началото на август.

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