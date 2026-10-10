Симов: Спартак ни излъга с една контраатака

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след поражението на тима с 0:1 от Спартак (Варна) в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига.

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"Не успяхме да вкараме от всички тези положения, които създадохме. Спартак ни излъга с една контраатака, а на нас ни липсваше головия удар. В такива мачове, ако имаш късмет да вкараш първия гол, нещата се развиват по друг начин. Накрая обаче е важен резултатът, а не дали доминираш. Имаме двама контузени футболисти след тази дълга пауза", заяви Симов.

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