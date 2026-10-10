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Бубакар Хане: Винаги има място за подобрение

  • 10 окт 2026 | 17:04
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Героят за Спартак (Варна) - Бубакар Хане, който отбеляза победния гол срещу Ботев (Враца), сподели мнението си след края на срещата. Крилото на "соколите" заяви, че целта пред отбора е да спечели максимално много точки и да бъде на добро място в класирането.

"Беше доста труден мач. Имат достатъчно добри футболисти, създават много проблеми за нас. Ние успяхме да сме компактни и да реализираме попадение.

Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години
Спартак (Варна) изненада Ботев, "соколите" с първа победа във Враца от 41 години

Винаги има място за подобрение. Искам да спечелим максимално много точки и да бъдем на добро място в класирането", каза Хане.

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Снимки: Startphoto

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