Бубакар Хане: Винаги има място за подобрение

Героят за Спартак (Варна) - Бубакар Хане, който отбеляза победния гол срещу Ботев (Враца), сподели мнението си след края на срещата. Крилото на "соколите" заяви, че целта пред отбора е да спечели максимално много точки и да бъде на добро място в класирането.

"Беше доста труден мач. Имат достатъчно добри футболисти, създават много проблеми за нас. Ние успяхме да сме компактни и да реализираме попадение.

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Винаги има място за подобрение. Искам да спечелим максимално много точки и да бъдем на добро място в класирането", каза Хане.

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Снимки: Startphoto