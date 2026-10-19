Александър Бранеков: ЦСКА затрудни много Монако

Бившият централен бранител на ЦСКА Александър Бранеков коментира в актуално студио „Дерби“ представянето на червените в срещата от турнира Лига на конференциите срещу Монако. На 18 години Бранеков и играл за ЦСКА срещу Монако при загубата с 1:2 в Княжеството. Този мач бе точно преди двадесет години.

„ЦСКА показа едно много добро лице в този мач. Според мен новият треньор успя да накара своите футболисти да реализират неговия замисъл. Затова видяхме един много променен отбор на ЦСКА с много високо позициониране, с много висока преса и много от моментите те успяха да затруднят състезателите на Монако. А този тим преди месец победи ПСЖ на негов терен, а това означава много за възможностите му. Монако в момента е един от отборите в най-добра форма в цяла Европа. Да, някои ще кажат, че французите са играли с резерви, но в такива клубове няма такива. Този тим разполага с играчи, които всички са на едно високо ниво. Сигурен съм, че ЦСКА върви в една правилна посока. Убеден съм, че с този треньор ЦСКА ще направи много солидна подготовка през зимата, за да може футболистите да покажат бягането, което се изисква от зададената тактика. Важното е обаче, че играчите много бързо за вникнали в идеите на треньора, ЦСКА като клуб пък показа, че са привлечени много качествени играчи“, коментира Бранеков.

Бившият бранител обясни като състезател защо понякога се получават спадове в играта след силни игри в Европа и за пореден път посочи проблемите в системата на подготовка на млади футболисти.

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