Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига на конференциите
  2. ЦСКА

Александър Бранеков: ЦСКА затрудни много Монако

  • 19 окт 2026 | 15:06
  • 171
  • 0

Бившият централен бранител на ЦСКА Александър Бранеков коментира в актуално студио „Дерби“ представянето на червените в срещата от турнира Лига на конференциите срещу Монако. На 18 години Бранеков и играл за ЦСКА срещу Монако при загубата с 1:2 в Княжеството. Този мач бе точно преди двадесет години.

„ЦСКА показа едно много добро лице в този мач. Според мен новият треньор успя да накара своите футболисти да реализират неговия замисъл. Затова видяхме един много променен отбор на ЦСКА с много високо позициониране, с много висока преса и много от моментите те успяха да затруднят състезателите на Монако. А този тим преди месец победи ПСЖ на негов терен, а това означава много за възможностите му. Монако в момента е един от отборите в най-добра форма в цяла Европа. Да, някои ще кажат, че французите са играли с резерви, но в такива клубове няма такива. Този тим разполага с играчи, които всички са на едно високо ниво. Сигурен съм, че ЦСКА върви в една правилна посока. Убеден съм, че с този треньор ЦСКА ще направи много солидна подготовка през зимата, за да може футболистите да покажат бягането, което се изисква от зададената тактика. Важното е обаче, че играчите много бързо за вникнали в идеите на треньора, ЦСКА като клуб пък показа, че са привлечени много качествени играчи“, коментира Бранеков.

Бившият бранител обясни като състезател защо понякога се получават спадове в играта след силни игри в Европа и за пореден път посочи проблемите в системата на подготовка на млади футболисти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Отчетоха успех за Купата на България - Караиванов благодари на Георги Иванов и Гьонов

Отчетоха успех за Купата на България - Караиванов благодари на Георги Иванов и Гьонов

  • 19 окт 2026 | 14:03
  • 519
  • 2
В продажба са билетите за Черно море - Локо (Пд)

В продажба са билетите за Черно море - Локо (Пд)

  • 19 окт 2026 | 13:47
  • 450
  • 0
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 9191
  • 6
ЦСКА обяви как ще процедира до гостуването в Дания

ЦСКА обяви как ще процедира до гостуването в Дания

  • 19 окт 2026 | 12:35
  • 1006
  • 1
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 12477
  • 15
ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 11231
  • 59
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 11231
  • 59
Наско Илиев: Ние опитните трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние опитните трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 110
  • 0
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 12477
  • 15
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той

  • 19 окт 2026 | 12:45
  • 9191
  • 6
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 10664
  • 7
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 77234
  • 18