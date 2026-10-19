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След уволнението Хорнър не поддържа контакт с доктор Марко

  • 19 окт 2026 | 12:46
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Бившият ръководител на тима на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър разкри, че е прекъснал всякакъв контакт с Хелмут Марко след като британецът беше уволнен през лятото миналата година, като сега Хорнър обясни, че отношенията му с Марко "не съществуват".

В интервю за германското издание Bild Хорнър бе запитан относно връзката между двамата, на което отговори категорично: „Нямаме никаква връзка“.

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Последната им среща се е състояла в последния работен ден на британеца в отбора, когато двамата са разговаряли в кабинета му и са си стиснали ръцете. Оттогава насам между тях цари пълно радиомълчание – ситуация, в която Хорнър заяви, че се чувства напълно комфортно.

Хорнър говори откровено и за събитията около отстраняването му, като призна, че е останал дълбоко наранен от ролята на Марко в неговото уволнение. Периодът е бил изключително тежък за него и в личен план, тъй като малко преди това е починала бившата му партньорка Бевърли, която е и майка на дъщеря му. По думите на Хорнър австриецът дори не е изказал съболезнования: „Това не беше особено достойно поведение“, сподели той.

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Бившият шеф на отбора описа дългогодишно напрежение за влияние вътре в структурата, породено от противопоставянето между оперативната база във Великобритания и корпоративното седалище на концерна в Австрия.

Според Хорнър ролята на Марко се е променила съществено след смъртта на собственика на компанията Дитрих Матешиц. В миналото Марко е информирал редовно Матешиц и е помагал за налагането на визията за тима, но след загубата му се е пренасочил към други сфери, включително програмата за развитие на млади пилоти.

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Хорнър смята, че австриецът е бил прекалено суров с младите състезатели. Той отправи критики и за изтичането на вътрешна информация към медиите, включително данни за състезателни стратегии и новини около пилотите. Британецът все пак призна, че и в неговия собствен характер е имало черти, които са дразнели Марко: „Със сигурност имаше неща в мен, които го вбесяваха“.

Въпреки окончателния разрив, Хорнър отчете подкрепата, която Марко му е оказал в началото на кариерата му. Двамата работиха съвместно в продължение на две десетилетия, като Хорнър подчерта, че дължи много на Марко за застъпничеството му пред Матешиц при назначаването му за ръководител на отбора, малко, след като е навършил 30 години.

Отношенията им обаче са се усложнили с течение на времето, като кончината на Матешиц е послужила за преломен момент. Последвалата раздяла пое окончателно двамата в различни посоки, а финалното ръкостискане в офиса остава последната им размяна на думи, като никой от тях не показва желание за подновяване на контакта.

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Снимки: Gettyimages

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