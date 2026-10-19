Хонда: Пропиляхме две години във Формула 1

Президентът на Хонда Рейсинг Корпорейшън (HRC) Коджи Ватанабе направи необичайно откровено признание, като заяви, че японският производител е „пропилял две години“ в разработката на задвижващата система за Астън Мартин във Формула 1. Той определи тазгодишния двигател като „видимо по-слаб“ от тези на конкурентите, позовавайки се на официалните данни на ФИА за ADUO.

Ватанабе направи тези категорични коментари в интервю за японското издание на motorsport.com. Фактът, че той се пенсионира в края на годината и ще предаде ръководния пост на Кейчи Ясуда, придава допълнителна тежест на думите му, тъй като производителите изключително рядко признават публично подобен дефицит в представянето.

RACE WEEK 🥳 Kicking off this triple-header with a trip to Texas 🇺🇸 #F1 #USGP https://t.co/e8RxqclXnN — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

Фернандо Алонсо няма обяснения за проблемите с двигателя на Хонда

Признанието е тежък удар за амбициите на Фернандо Алонсо. Двукратният световен шампион успя да спечели едва седем точки в първите 17 старта от сезона, докато Астън Мартин продължава да се сблъсква с проблеми с надеждността, липса на достатъчно мощност и неравномерно отдаване на енергията.

Данните на ФИА потвърждават изоставането

Запитан директно дали двигателят, който Хонда предоставя на Астън Мартин, е по-слаб от тези на останалите производители, Ватанабе не се поколеба да отговори, макар и с известни уговорки за точността на сравненията.

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„Ако съдим по нивата на представяне, измерени от ФИА за ADUO, смятам, че нашата задвижваща система значително отстъпва на тези на останалите производители. Разбира се, няма как да разполагаме с точните параметри на конкурентите, така че това твърдение се базира на доверието ни в данните на федерацията.“

Що се отнася до първопричината за тези затруднения, президентът на HRC бе пределно ясен: забавеният старт на развойната дейност.

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Къде бяха загубени тези две години?

Ватанабе върна лентата назад към решението на Хонда да се завърне официално като заводски производител във Формула 1. Конкурентните компании вече имаха сериозна преднина, а на японския гигант бе необходимо време, за да възстанови напълно структурата си за развойна дейност.

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„Решението ни да се включим отново закъсня с една година спрямо останалите. Освен това отне време да организираме отново цялата си система за разработка, така че на практика загубихме две години.“

Той поясни, че през този период усилията са били насочени предимно към усъвършенстване на батерията и електромотора. Ватанабе призна също, че изоставането трудно може да бъде наваксано заради стриктните ограничения върху часовете за тестове на динамометрични стендове.

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Предупреждението на Ейдриън Нюи

Това разкритие поставя в съвсем нова светлина напрежението, възникнало по-рано през кампанията. Още по време на първото състезание за годината в Мелбърн Ейдриън Нюи сподели пред вестник The Independent, че в Астън Мартин са осъзнали дефицита на ресурси в Хонда едва през миналия ноември. Тогава прочутият инженер посочи, че японската марка оперира с приблизително 30 процента от първоначалния си капацитет в ерата на бюджетните тавани, допълвайки, че се чувства безсилен.

Три седмици по-късно Ватанабе опита да омаловажи тези твърдения, наричайки ги „недоразумение“, и обясни, че компанията регулярно пренасочва инженерни кадри към масовото автомобилостроене и други проекти за авангардни технологии.

Седем месеца по-късно обаче собствената равносметка на шефа на Хонда почти напълно съвпада с предупрежденията на Нюи: японският доставчик стартира твърде късно и не успява да навакса. Нелеката задача за намиране на решение остава в ръцете на неговия наследник Кейчи Ясуда.

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Снимки: Gettyimages