Хорнър: Макс все още търси одобрението на баща си

Бившият ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнър смята, че бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен продължава да търси признанието на баща си във всяко свое действие. В участието си в подкаста „Up to Speed“ британецът коментира и влиянието на Йос Верстапен, чието силно присъствие неведнъж е създавало напрежение и допълнителна драма в австрийския тим.

Британецът разкрива виждането си за семейство Верстапен — тема, която почти не присъства в предстоящата му автобиографична книга Drive. Запитан какво е означавало присъствието на Йос в бокса на Ред Бул, Хорнър подчерта огромната тежест на неговия авторитет:

Six winners in 2026. Six still left in the fight. Can anyone hunt down Kimi? 🎯 #F1 #USGP https://t.co/LwnEKW0ScR — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

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„Поради миналото си като пилот във Формула 1 и огромния ентусиазъм в Нидерландия, Йос има изключително влиятелен глас.“

Хорнър направи съпоставка между Йос и Марко, отбелязвайки, че всяко тяхно изказване неизменно се превръщаше във водеща новина за пресата.

Хорнър обаче не беше изцяло критичен към бащата на голямата звезда на Ред Бул. Той призна ключовата роля на Йос в ранните години от кариерата на Макс, когато родителският контрол и безкомпромисната взискателност са помогнали за изграждането на пилота.

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RACE WEEK 🥳 Kicking off this triple-header with a trip to Texas 🇺🇸 #F1 #USGP https://t.co/e8RxqclXnN — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

„Макс винаги е ценил високо неговото мнение и според мен все още търси одобрението му във всичко, което прави. Човекът, когото най-много иска да впечатли, остава именно баща му“, заяви Хорнър.

Според британеца подобна динамика неизбежно води до искри, когато се сблъскат толкова силни характери. Като шеф на тима Хорнър е трябвало да брани интересите на Ред Бул, което от време на време е водело до спорове с Йос и последващи медийни сензации.

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Един от най-сериозните конфликти избухна след Гран при на Монако през 2022 година, спечелено от съотборника на Макс — Серхио Перес. Тогава Йос публично призова отборът да изясни приоритетите си и да фаворизира сина му, на което Хорнър категорично отговори, че екипът не се нарича „Серхио Перес Рейсинг“ или „Макс Верстапен Рейсинг“.

Отношенията се влошиха още повече след разразилия се скандал през 2024 година, когато срещу Хорнър бяха отправени обвинения от служителка, по които по-късно той бе напълно оневинен при вътрешните разследвания. Въпреки това през юли 2025 година шефът на отбора бе освободен от длъжност. В поредицата на Нетфликс Drive to Survive той сподели, че бащата на Макс никога не е бил негов симпатизант, но същевременно отрече семейство Верстапен да има пръст в неговото уволнение.

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Книгата на Хорнър поставя Йос в центъра и на друг спор. В нея британецът разкрива, че още при първите разговори за привличането на Макс самият Хелмут Марко е определил баща му като „истински кошмар“.

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Снимки: Gettyimages