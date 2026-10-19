Лиам Лоусън обяви, че чака решението на Рейсинг Булс за догодина

Пилотът от Формула 1 Лиам Лоусън сподели позицията си относно евентуална раздяла със семейството на Ред Бул, докато ръководството на австрийския концерн обмисля следващите си ходове и бъдещето на българския талант Никола Цолов.

Новозеландецът прави най-силния си сезон в световния шампионат до момента. Той успя да спечели точки в 12 от изминалите 17 състезания, както и в три спринтови надпревари. С върхови класирания на пето място в Гран при на Монако и в спринта в Сингапур, Лоусън е в основата на стремежа на тима на Рейсинг Булс да завърши на пета позиция при конструкторите. Това би било историческо постижение за базирания във Фаенца отбор под различните му наименования в шампионата.

RACE WEEK 🥳 Kicking off this triple-header with a trip to Texas 🇺🇸 #F1 #USGP https://t.co/e8RxqclXnN — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

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Въпреки стабилните му резултати обаче се смята, че мястото на Лоусън остава несигурно. Причината е възможността Ред Бул да промотира борещия се за титлата във Формула 2 Никола Цолов като титулярен пилот, докато Арвид Линдблад се очаква да запази кокпита си за втори пореден сезон след силен дебютен шампионат.

Ако Лоусън остане без място за сезон 2027, шансовете за незабавно завръщане на решетката са малки. Пазарът на пилоти обаче се очертава значително по-отворен за 2028 година, което повдига въпроса какво ще предприеме новозеландецът, ако кара за отбора през 2027-а и след това потърси ново предизвикателство.

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„Не знам дали трябва да правя каквото и да било, но според мен за всеки пилот крайната цел винаги е да побеждава“, заяви Лоусън пред медии, запитан дали би напуснал структурата на Ред Бул след 2027 година.

„Моят фокус е да заема позиция, в която имам реален шанс да се боря за победи. Ако мога да отида в тим, който ми дава по-добра възможност за това, това със сигурност е правилната посока. Що се отнася до начина на работа в Ред Бул – те неведнъж са показвали, че вземат решенията си на базата на различни фактори. Не знам какво ще се случи догодина, но в момента това изобщо не е сред основните ми мисли.“

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„Винаги се водят подобни разговори и човек се стреми да подсигури бъдещето си, но точно сега не мисля прекалено много за това. Първата половина на сезона беше много успешна за мен. Направихме силни състезания, а до края на годината ни предстоят стартове на отлични писти. Намираме се в сериозна битка за петото място при конструкторите и вниманието ми е насочено изцяло натам“, добави Лоусън.

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Снимки: Gettyimages