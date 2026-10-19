Зак Браун: Труден сезон за Макларън, но прогресираме

Защитата на титлата при конструкторите се оказа изключително тежко изпитание за Макларън този сезон във Формула 1. Главният изпълнителен директор на тима Зак Браун определи настоящата кампания в световния шампионат като „сложен сезон“, след като след двете поредни шампионски отличия отборът отстъпи позиции при новите технически правила в спорта.

Равносметката показва, че базираният в Уокинг екип изостава с 239 точки от лидера Мерцедес и със 105 от втория в подреждането Ферари. В същото време Макларън рискува да загуби и третото място, тъй като набиращият скорост тим на Ред Бул се намира само на седем точки зад тях.

Six winners in 2026. Six still left in the fight. Can anyone hunt down Kimi? 🎯 #F1 #USGP https://t.co/LwnEKW0ScR — Formula 1 (@F1) October 19, 2026

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През настоящата кампания тимът записа само две победи, извоювани от Ландо Норис в Унгария и на пистата „Зандвоорт“ преди и след лятната пауза. За сравнение, състезателят на Мерцедес Андреа Кими Антонели доминира в битката за титлата при пилотите, като вече има осем победи.

Проблемите на болида MCL40 се коренят в базови ограничения, свързани със сцеплението и динамиката на шасито, които не могат да бъдат преодолени единствено с допълнителна аеродинамична притискаща сила. Поради тази причина от Макларън са избрали да разработят изцяло обновена концепция на шасито за 2027 година, вместо да запазят сегашната си архитектура на монокока, както се очаква да направят част от техните опоненти.

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Ръководителят на тима Андреа Стела вече обяви, че фокусът в развойната дейност е пренасочен към следващия сезон. Основни пречки пред конкурентоспособността срещу заводските отбори остават дефицитът на скорост на правите, дължащ се на челното съпротивление, предавателните числа и параметрите на задвижващата система.

Попитан как оценява представянето на тима, Зак Браун призна открито за спада във формата:

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„Труден сезон за нас. Постигнахме голям напредък и научихме много уроци, прогресираме. В Австралия всички очакваха Мерцедес да спечели 24 поредни старта. Те правят невероятен сезон и бих бил силно изненадан, ако не вземат титлата. Но познавайки манталитета в падока, никой състезателен отбор не се предава предварително. Нищо не е решено, докато не му дойде краят. Вече имаме четири различни отбора с победи. Отново ставаме свидетели на невероятно оспорвана Формула 1. Алпин спечели полпозишън, а погледнем ли към времената – независимо дали става дума за Рейсинг Булс или Алпин – никой не е далеч назад. Разликите стават все по-малки и по-малки.“

До края на шампионата остават шест състезания, чийто брой може да намалее до пет, ако старт на пистата „Имола“ замени надпреварите в Катар и Абу Даби. Браун подчертава, че Макларън се нуждае от силен завършек на сезона, за да положи основите за следващата кампания.

„Годината беше трудна и пълна с поуки. Искам обаче да завършим на високо ниво, за да влезем в сезон 2027 готови за битка за титлата“, завърши шефът на британския тим.

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Снимки: Gettyimages