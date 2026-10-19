Фернандо Алонсо няма обяснения за проблемите с двигателя на Хонда

Пилотът на Астън Мартин Фернандо Алонсо изрази сериозно безпокойство относно работата на задвижващата система на Хонда по време на състезателния уикенд в Сингапур. Испанският ветеран настоя за обстоен анализ на възникналите дефекти, след като изпита сериозни затруднения по уличното трасе „Марина Бей“ точно преди предстоящата натоварена серия от три поредни старта.

Двукратният световен шампион остана само на половин десета от секундата от участие във втората фаза на квалификацията, но в неделния ден разочарованието му нарасна заради поведението на агрегата в болида AMR26.

Racking up extra points in #F1Sprint 👀 Here's how the points have been split across the six Sprints this season 🏁 #F1 #F1Sprint https://t.co/5Jg98OWLSh — Formula 1 (@F1) October 18, 2026

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„Определено имаше нещо в задвижващата система през уикенда, което не функционираше така, както трябва - коментира Алонсо пред медиите. - Трябва да разберем причините, тъй като ни предстоят тежки състезания. Следващото е в Мексико, където има много бавни завои, а след това може би и във Вегас. Наложително е да овладеем тези проблеми – както свързаните с управляемостта, така и с турбо дупката. Това са фактори, които ни струват изключително много време за обиколка, и ги открихме по трудния начин.“

Запитан дали спецификата на пистата в Сингапур е основният фактор, или става въпрос за реален спад в представянето на мотора на Хонда, испанецът посочи:

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„Не знам, предстои да видим. На "Сепанг" нямахме никакви грижи, а дори в Баку, където първите два сектора са много бавни и с множество завои, всичко беше наред. Изглежда сякаш проблемът е специфичен за това конкретно трасе, но към момента нямам категорични отговори.“

Освен трудностите с управляемостта, Алонсо срещна и сериозни пречки при разгръщането на хибридната мощност. От своя страна от Хонда по-рано контрираха изказването му, че турбокомпресорът, който бе сменен преди надпреварата, е бил повреден. И двата автомобила на Астън Мартин бяха принудени да стартират от алеята пред боксовете.

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„Продължих да изпитвам сериозни затруднения в самото състезание. Може би по-малко откъм турбото, но с разгръщането на мощността имаше огромен брой проблеми, особено след периодите с виртуална кола за сигурност - допълни той. - Сякаш автомобилът не разпознаваше точното си местоположение на трасето, тъй като системата подаваше енергия на неподходящи места, докато на правите тя липсваше. Това беше изключително разочароващо. В събота обаче турбото бе повредено и трябваше да бъде сменено.“

Алонсо уточни, че дефектите при реализирането на енергията не са били ограничени само до периодите след виртуална кола за сигурност:

„Всяка една обиколка беше трудна. При първата виртуална кола за сигурност имах шанс да изпреваря Серхио Перес, но не само че не успях, а и загубих позиция от Исак Хаджар. При последния такъв период пък изостанах с около две секунди при рестарта. Като цяло поведението на болида беше добро, особено в първия стинт с меките гуми, когато бяхме силни. Озовем ли се обаче зад Чеко или зад който и да е друг съперник, губехме по двеста-триста метра на всяка права, което направи задачата напълно непосилна.“

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Снимки: Imago