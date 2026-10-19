Верстапен започва работа с новия си състезателен инженер в Щатите

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен ще си партнира с нов състезателен инженер в лицето на Том Харт още по време на предстоящия уикенд за Голямата награда на САЩ от календара на Формула 1.

Харт е избран да наследи Джанпиеро Ламбиазе, чиито ангажименти постепенно намаляват с оглед на бъдещото му напускане в посока Макларън, което може да стане факт още в края на годината.

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През настоящата кампания Верстапен ще работи директно с Харт в три от оставащите шест състезания – надпреварите за Гран При на САЩ, Сао Пауло и Лас Вегас.

Ламбиазе ще поеме обичайните си задължения в състезанията в Мексико Сити, Катар и Абу Даби. В останалите три старта той отново ще присъства на пистата, но в ролята си на главен отговорник по състезателната дейност на тима, което го прави третият най-високопоставен кадър в Ред Бул след ръководителя Лоран Мекис и техническия директор Пиер Ваше.

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Кой е Том Харт?

Първоначално Харт трябваше да се присъедини към Уилямс и да заеме ръководна длъжност редом с Алекс Албон. След като през април обаче бе обявено, че Ламбиазе ще премине в Макларън, инженерът успя да прекрати договора си с Уилямс и да остане в настоящия си отбор.

Пътят на Харт в Ред Бул започва през юли 2012 г. като стажант в инженерния отдел, а от ноември 2014 г. до декември 2019 г. той заема позицията на инженер по представянето на симулатора.

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През януари 2020 г. Харт е повишен в инженер по представянето на болида и оттогава работи плътно заедно с Ламбиазе в екипа на нидерландския пилот.

Харт ще бъде едва третият състезателен инженер, с когото Верстапен работи в Ред Бул. Преди това бившият инженер на Даниел Рикардо – Саймън Рени, застана на радиостанцията за две състезания през 2025, когато Ламбиазе пропусна стартовете в Австрия и Белгия.

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Снимки: Gettyimages