Злато и бронз за България на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика

Националните отбори на България спечелиха златен и бронзов медал на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика, което се проведе в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

При девойките националният отбор в състав Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова завоюва титлата на Стария континент със сбор от двете изигравания 56,150 точки (27,800 и 28,350). Следват Виктория и Мадона Джуниър от Русия съответно с 55,800 и с 55,700 точки.

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Етър Елит е на десето място с 47,850.

При жените българките взеха бронзови отличия с 56,500 (28,150 и 28,350), след руските Експресия с 57,700 и Мадона с 56,600. Родният тим е в състав Михаела Антова, Сияна Филипова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Далия Иванова, Дария Начева, Жаклин Найденова и Андреа Сарафова.

Другият български състав Team Bulgaria се класира на девета позиция с 49,250 точки.

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На шампионата участваха 49 отбора - 26 при жените и 23 при девойките. През 2027 година Европейското първенство по естетическа групова гимнастика отново ще се проведе в Самоков. Следващото състезание за българските отбори е Световното първенство на 26 и 27 ноември в Япония.

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