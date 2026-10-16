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Четири медала за България на "Самелион Къп" по естетическа групова гимнастика

  • 16 окт 2026 | 09:32
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Четири медала за България на "Самелион Къп" по естетическа групова гимнастика

Българските отбори спечелиха два златни и два сребърни медала на международния турнир по естетическа групова гимнастика "Samelyon Cup" в Самоков.

При 6-8 години първи са ЦСКА с 27.800 точки, пред Аврора с 23.100. В категория 8-10 години на втора позиция е Велбъжд Кюстендил с 28.100, а при 10-12 години шампион е ЦСКА с 29.400 точки.

При жените Аврора е на девето място с 22.900 точки.

В надпреварата, която е само кратка програма, участваха 40 отбора от Украйна, Испания, България, Франция, Финландия, Молдова, Италия, Румъния, Чехия, Сърбия, Австрия, Великобритания, Гърция и други.

Вчера и днес в Самоков се провежда 18-о издание на международния турнир по естетическа групова гимнастика "Академик къп". Българските отбори отново са в позиции за отличия.

При девойките Етър Елит е на шесто място с 23.033 точки след първото изиграване. Във възраст 6-8 години начело са Етър Елит със 17.200 и Алексия с 15.450, при 8-10 години Етър Елит е втори с 18.150 точки, Естетик е четвърти със 17.050, а КАС Дунавска - на девета позиция с 14.550. При 10-12 годишните с първа оценка е Естетик 18.950, пред Академик с 18.850, а Етър Елит със 17.300 заема пето място. При 12-14-годишните Академик е втори с 19.900 точки. Финалите са днес.

Късно тази вечер започват и подиум тренировките за отборите, които ще участват на 7-ото Европейско първенство по естетическа гимнастика за девойки и за жени през уикенда в Самоков.

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