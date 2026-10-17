Шест отличия за България от международния турнир по естетическа групова гимнастика "Академик къп" в Самоков

Българските отбори завоюваха шест медала (два златни и четири сребърни) в 18-о издание на международния турнир по естетическа групова гимнастика "Академик къп", което се провежда в комплекс "СамЕлион" в Самоков.

Във възраст 6-8 години шампионки са Етър Елит с 32.650 точки, а на второ място е Алексия с 31.350. При 8-10 години Етър Елит е втори с 36.550 точки, Естетик - четвърти с 35.150. При 10-12 годишните златото е за Академик със сбор от двете изигравания 38.700, а Естетик е на втора позиция с 37.850. При 12-14-годишните Академик е втори с 39.550 точки.

В турнира "Академик къп" участваха 73 отбора.

В събота и неделя в Самоков ще се проведе 7-ото Европейско първенство по естетическа гимнастика за девойки и за жени, където са заявени близо 50 състава от 23 държави.

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