В Мерцедес искали Хорнър преди Волф?

Историята на Формула 1 можеше да поеме по коренно различен път, ако преди повече от десетилетие Кристиан Хорнър бе приел сензационното предложение на Мерцедес. В новата си автобиографична книга „Drive“ бившият ръководител на Ред Бул разкрива, че германският тим е искал именно него начело на проекта, преди в крайна сметка да се спре на Тото Волф.

Хорнър, който прекара две десетилетия в изграждането на шампионския тим на „биковете“ преди изненадващото му уволнение през юли 2025 година, признава, че легендарният Ники Лауда лично се е опитал да го привлече в края на 2013 година. По това време Ред Бул и Себастиан Фетел доминираха в шампионата с четири поредни световни титли, докато Мерцедес все още търсеше постоянство в челото на колоната.

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Хорнър споделя, че с Лауда, който тогава бе неизпълнителен председател на Мерцедес, са поддържали редовни контакти, най-вече около евентуалното привличане на Люис Хамилтън. Ситуацията обаче е придобила съвсем друг характер по време на зимната пауза.

„Може би разговорите ни за Люис бяха оставили трайно впечатление у него, защото по-късно същата година, по време на коледната ваканция, Ники дойде в дома ми и ме попита дали бих отишъл в Мерцедес като шеф на отбора. Това ме свари напълно неподготвен“

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Лауда е предложил възнаграждение, което от Ред Бул не биха могли да предложат по онова време.

„Изобщо не ми беше минавало през ума да напусна Ред Бул. Когато той извади поредица от главозамайващи числа, разбрах, че обсъждаме моето потенциално възнаграждение. Той ми каза: "Ред Бул никога няма да ти плати това, което Мерцедес може. Уважавам те като състезател и искам да дойдеш. Освен това Хелмут Марко е пълно бедствие“.

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Хорнър категорично отклонява поканата от лоялност към съоснователя на австрийския концерн Дитрих Матешиц и екипа, изграден от него от нулата. Това принуждава Лауда да потърси друго решение и да се спре на Тото Волф – бивш състезател във Формула Форд и тогавашен изпълнителен директор в Уилямс.

„В крайна сметка Ники назначи своя сънародник Тото Волф. Скоро след това той и Люис се заеха да преобразят позициите на Мерцедес в класирането. По онова време този съюз изглеждаше интересен, но незначителен. В моето съзнание аз просто помагах на приятел и същевременно отслабвах Макларън, които тогава бяха най-близките ни конкуренти“.

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Отказът на Хорнър постави основите на едно от най-ожесточените спортни съперничества в съвременната ера на Формула 1. Същевременно развоят на събитията подчертава и коренно различната съдба на двамата мениджъри.

При присъединяването си към Мерцедес Волф закупи една трета от акциите на тима – дял, който днес се оценява на близо два милиарда долара, след като наскоро австриецът продаде пет процента от тях за 300 милиона долара.

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Въпреки че изведе Ред Бул до 14 световни титли (осем при пилотите и шест при конструкторите), Хорнър си остана просто наемен служител. След раздялата си с отбора и компенсация от малко под 67 милиона паунда, 52-годишният британец сега се стреми към завръщане във Формула 1, но вече с по-голяма роля и дял от собствеността – възможност, която вероятно е имал в ръцете си още през 2013 година, за разлика от 2026.

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Снимки: Gettyimages