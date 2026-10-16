Хорнър разкри кой е спрял трансферите на Алонсо и Леклер в Ред Бул

Бившият ръководител на отбора на Ред Бул, Кристиан Хорнър, разкри интересни подробности около търсенето на заместник на Серхио Перес. Британецът е разглеждал кандидатурите на Фернандо Алонсо и Шарл Леклер, но нито един от тези варианти не е получил необходимата вътрешна подкрепа. Хорнър също така внесе яснота относно ролята на Макс Верстапен в тези разговори, като категорично подчерта, че нидерландецът не е стоял зад решението за отхвърлянето на Леклер.

Хорнър беше уволнен миналата година от Ред Бул заради секс скандала, който предизвика той и заради битката за власт, при която двамата с доктор Хелмут Марко се оказаха в различни лагери.

🅿️ "¿Carlos has visto las palabras de Horner sobre lo cerca que estuviste de unirte a Red Bull?" 🅰️ "Si, ha dicho que estuve en su casa cenando [se rie] es lo que hay" 📺 @elchiringuitotv https://t.co/o3sTkCXk8R — Nachez (@Nachez98) October 16, 2026

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В автобиографичната си книга „Drive“ Хорнър описва как през 2023 година е започнал да търси алтернативи заради колебливите изяви на Перес. Това го е подтикнало да се насочи към две от най-утвърдените имена на стартовата решетка във Формула 1.

Провалът на варианта с Алонсо

Испанският ветеран е проявил сериозен интерес към преминаване в австрийския тим. Хорнър си спомня за директен разговор по време на уикенда за Гран при на Япония, в който Алонсо е изразил готовност да кара рамо до рамо с Верстапен през следващия сезон. Тази възможност обаче бързо е била отхвърлена след категорична намеса от страна на съветника на тима Хелмут Марко.

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Според разказа на Хорнър, Марко е изразил несъгласието на мениджърския щаб на Верстапен, с което идеята за тандем между Алонсо и нидерландеца окончателно е отпаднала:

„По време на Гран при на Япония Фернандо дори ми сподели, че наистина иска да кара заедно с Макс през следващия сезон. Впоследствие обаче Хелмут, очевидно от името на мениджърския екип на Верстапен, даде ясно да се разбере, че те никак не са доволни от подобна идея.“

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Желанието за Лeклер и новото вето

Освен Алонсо, Хорнър е обмислял сериозно и привличането на звездата на Ферари Шарл Лeклер. Британецът е виждал в негово лице перфектно решение за подсилване на състава – както заради качествата му на пистата, така и заради неговия отборен дух и лоялност.

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„Той беше бърз, изключително силен в една обиколка и притежаваше решителен характер. Разбира се, допускаше грешки от време на време, от които Ред Бул се възползваше, но в каквато и ситуация да се намираше, никога не критикуваше Ферари. Шарл беше отборен играч и усещах, че може да запълни празнината, ако Серхио изостане още повече. Освен това изглеждаше разочарован във Ферари.“

Въпреки това възможността за сделка с Леклер е била парирана по същия начин, както и тази с испанеца. Марко отново е сложил край на надеждите за такъв ход:

„Малко след това Хелмут ми каза, че трябва просто да забравя и за Шарл. Точно както и при Фернандо, това просто нямаше как да се случи.“

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Хорнър признава разочарованието си от развитието на събитията, но прави важно уточнение. Докато при Алонсо възражението е дошло по линия на обкръжението на шампиона, шефът на тима не вярва заповедта за отказ от Леклер да е била продиктувана лично от четирикратния първенец:

„Веднага разбрах, че това нареждане не идва от Макс. Но някой някъде беше решил, че това не е правилният ход за Ред Бул. Бях разочарован.“

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Снимки: Gettyimages