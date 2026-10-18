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Тото Волф коментира колегите си, намекна за Хорнър

  • 18 окт 2026 | 14:04
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Шефът и съсобственик на тима на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф направи остър коментар по адрес на колегите си в световния шампионат. Австриецът използва интересни определения, като те сериозно насочват към Кристиан Хорнър.

Хорнър беше уволнен от Ред Бул миналата година след секс скандал и битка за власт в тима, а сега британецът е подел сериозна медийна кампания за популяризиране на книгата си Drive и полага усилия, за да изчисти имиджа си.

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„Много от успешните тим шефове във Формула 1 са онези травматизирани, унижавани пилоти, които никога не са успели да постигнат сериозни успехи - обясни Волф и сякаш с няколко думи описа Хорнър. - Затова всички ние се опитваме да компенсираме като се отнасяме много зле с истинските пилоти, като сега имам контрол върху тях.“

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Волф също има зад гърба си кариера на автомобилен пилот, като австриецът призна, че тя е приключила не защото той е останал без пари, а защото сами липсвали онези няколко процента талант, за да се представя наистина на високо ниво.

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Снимки: Gettyimages

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