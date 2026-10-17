Хорнър: Отборите харчат по 500-600 милиона долара, трябва нов таван на бюджетите

Формула 1 трябва сериозно да преосмисли действащия лимит на разходите от 215 милиона долара, тъй като реалните бюджети на тимовете продължават да достигат главозамайващи нива. За това настоя бившият ръководител на Ред Бул Кристиан Хорнър, според когото действителните разходи в шампионата възлизат на 500 до 600 милиона долара годишно въпреки наложените ограничения.

Финансовият таван бе въведен през 2021 година с първоначален праг от 145 милиона долара, който впоследствие бе увеличен до 215 милиона. Тази сума обаче далеч не обхваща пълния спектър от разходи на един отбор от Формула 1. Извън обхвата на лимита остават възнагражденията на пилотите, заплатите на тримата най-скъпоплатени служители в екипа, разходите за маркетинг и пътувания. Отделно съществува и лимит от 190 милиона долара за задвижващите системи, поради което крайните бюджети остават астрономически на фона на рекордните финансови оценки на отборите.

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Хорнър, чийто бивш тим Ред Бул наруши финансовия таван за 2021 година с 5% и бе санкциониран със 7 милиона долара глоба и 10% намаление на тестовете в аеродинамичния тунел и чрез CFD симулации, коментира ситуацията пред „Аутоспорт“:

„В първите години имаше период на адаптация към новите изисквания. Нещата, за които бяхме санкционирани тогава, днес вече не биха представлявали проблем. Смятам, че правилата бяха изчистени и прецизирани. В момента обаче виждаме официален таван от малко над 200 милиона долара, докато на практика отборите харчат по 500 или 600 милиона.“

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„Необходимо е по-голяма част от перата да бъдат включени в рамките на лимита. Ограничението при двигателите като цяло е добра стъпка, но въпросът е какво трябва да бъде самото ниво. Отборите във Формула 1 винаги ще харчат толкова, с колкото разполагат. Ситуацията прилича на балон с недостатъчно въздух – ако го притиснеш в единия край, въздухът се премества в другия. Именно затова възнагражденията на пилотите сега са значително по-високи спрямо периода преди въвеждането на финансовите ограничения.“

Според Хорнър финансовата рамка е превърнала екипите в устойчиви и високо оценявани франчайзи за милиарди, вместо в губещи структури, като дори отбори като Хаас и Уилямс бележат значителен ръст в пазарната си стойност.

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Въпреки това от лагера на Уилямс изразяват резерви към сегашната система. Шефът на тима Джеймс Ваулс наскоро подчерта, че водещите конструктори все още извличат по-големи ползи от правилата. По думите на британеца тимът му е ограничен в средствата за болида и персонала, тъй като е принуден да насочва ресурс към капиталови разходи за модернизация на съоръженията си. За разлика от тях отбори като Ред Бул, Мерцедес и Ферари вече разполагаха с инфраструктура от световна класа преди налагането на ограниченията и сега могат да инвестират пълния размер на позволения бюджет директно в представянето си на пистата.

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Капиталовите разходи бяха интегрирани в общия таван едва от настоящия сезон, като преди това имаха отделен лимит. От 2024 година насам по-малките и средните отбори получиха възможност за по-високи капиталови инвестиции спрямо грандовете, а новите регламенти за 2026 година вече отчитат предварително изградената база на водещите тимове.

Въпреки спорните моменти финансовият таван донесе безспорна стабилност в спорта – Форс Индия остава последният отбор, изпаднал в несъстоятелност през 2018 година.

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„Преди тези промени Формула 1 приличаше на кофа без дъно, в което се наливат пари - допълни Хорнер. - Караш напред, докато парите свършат, и харчиш повече, отколкото реално притежаваш. Затова видяхме толкова много отбори да се появяват и да изчезват. Сега финансовият контрол наложи реална ефективност. Спомням си как преди изхвърляхме неизползвани компоненти за десетки милиони лири, които никога не бяха стигали до пистата. Днес счетоводните екипи играят също толкова важна роля за победите, колкото и инженерите.“

Значителният скок във финансовия лимит – от 145 милиона долара през изминалия сезон до 215 милиона долара през настоящия – се дължи на разширяването на обхвата от пера, които попадат в него. Най-същественият фактор сред тях е включването на разходите за амортизация, които досега бяха изключени от сметките.

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Начинът на начисляване на амортизацията отнема сериозно предимство от големите отбори. Във Формула 1 се използва методът на линейна амортизация, при който стойността на даден актив се разделя на очаквания му експлоатационен живот в години, формирайки ежегоден разход за целия период. По този начин изградената и изплатена още преди въвеждането на тавана инфраструктура продължава да натоварва годишния бюджет на водещите тимове. С новите правила за тавана на разходите за 2026 година това неравенство се заличава.

Ако топ отборите все още имат превъзходство в инфраструктурно отношение, то не е защото не плащат за нея – счетоводно тя се отчита през амортизациите. Истинската причина е, че строителството преди пандемията беше далеч по-евтино, докато впоследствие цените на материалите скочиха рязко. Макар големите тимове да продължават да „плащат“ за своите бази под формата на амортизация в рамките на лимита, самите съоръжения са им стрували много по-малко, отколкото би струвало изграждането им днес.

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Снимки: Gettyimages