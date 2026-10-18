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Защо от Хаас все още не потвърждават Оливър Беарман за догодина?

  • 18 окт 2026 | 14:29
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Очаква се Оливър Беарман да остане част от отбора на Хаас и през 2027 година, въпреки че сделката все още не е финализирана официално. Ръководителят на тима Аяо Комацу изрази категоричното си желание да задържи британеца, но поясни, че предстои доуточняването на определени детайли по договора.

През настоящия сезон Беарман успя да се наложи като лидер на Хаас, въпреки че си партнира със значително по-опитния Естебан Окон. Французинът ще напусне тима в края на кампанията и ще бъде заменен от Рафаел Камара.

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Комацу сподели намерението си да продължи съвместната работа с младия пилот, който се състезава за тима под наем от Ферари:

„Не мога да навлизам в конкретни детайли от договора, но от моя гледна точка много бих искал да продължим с Оли. Той притежава невероятен талант и демонстрира забележителен напредък. През този сезон той показа, че е напълно готов да бъде лидер на отбора.“

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Шефът на тима е изключително доволен от израстването на британеца, подчертавайки, че той вече е много повече от просто обещаваща млада надежда. Комацу похвали и представянето му в последното състезание:

„Начинът, по който кара в Сингапур, също беше много впечатляващ. Всичко е въпрос на време и на финализиране на отделни подробности. Нашето категорично намерение е да продължим с Оли, а официалното съобщение ще дойде в подходящия момент.“

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Снимки: Gettyimages

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