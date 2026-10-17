Ще се пребори ли Ред Бул с Макларън до края на сезона?

След две поредни години на върха със световни титли, отборът на Макларън е изправен пред реалната опасност да финишира едва четвърти в шампионата при конструкторите. Това е новото разпределение на силите във Формула 1, след влизането в сила на настоящите технически правила.

Ред Бул се завърна ударно в битката за третото място, като съкрати изоставането си само до седем точки при оставащи шест кръга до края на кампанията. Двата поредни триумфа на Макс Верстапен в Малайзия и Сингапур преобразиха сезона на австрийския тим, който вече има 332 точки срещу 339 за прекия си съперник Макларън.

Този възход настъпи след сериозен пакет от подобрения, представен за Гран При на Азербайджан. Модификациите по кутиите за радиаторите, пода и охлаждането на болида RB22 изглежда решиха проблемите с поведението на машината, които затрудняваха Верстапен в по-ранната фаза от шампионата.

В същото време темпото на Макларън спадна чувствително. След въвеждането на нов под в Унгария, болидът MCL40 демонстрира липса на достатъчно скорост в поредицата от далечни състезания, а стабилността в началото на завоите се очерта като постоянен дефект. Ситуацията се утежни допълнително от колебливите изяви на Ландо Норис и Оскар Пиастри, включително нулевия актив в Азербайджан, който позволи на конкурентите да наваксат изоставането си.

Шефът на Макларън Андреа Стела потвърди, че отборът ще въвежда поетапни обновления в оставащите стартове с надеждата да спре пропадането.

На този фон Ферари се намира на комфортна позиция далеч напред. С актив от 444 точки – над 100 пред Макларън и Ред Бул – „Черните кончета“ изглеждат недостижими на второто място. Въпреки това италианският тим подготвя финално мащабно аеродинамично обновление с нов под и променена каросерия за своя SF-26, което ще дебютира в Остин.

Така третата позиция се очертава като най-оспорваната арена до края на първенството. Решаващият фактор в оставащите шест състезания ще бъде дали планираните новости за Макларън ще успеят да неутрализират отличния победен ритъм на Ред Бул.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages