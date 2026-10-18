Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен сътвори истински спектакъл в заключителния кръг от сезона на GT World Challenge Европа на пистата в Портимао. Нидерландецът успя да навакса цели 15 позиции само в рамките на последните 45 минути от надпреварата, като изведе своя екипаж до престижното девето място в крайното класиране.

Тимът на Верстапен Рейсинг, в чийто състав влизаха още Крис Лълъм и Бен Барникоут, стартира силно с автомобила с №3 Мерцедес-AMG GT3, подготвен от 2 Seas Motorsport. Въпреки проблемите с настройките по време на квалификацията, колата показа отлично състезателно темпо още в началната фаза.

Exciting weekend! Was very happy to be racing our GT3 car in Portimão. There were some ups and downs, but as a team we learnt a lot. I also feel I need to speak up about the hate and harassment Chris has received after the race. Everyone can have their opinions about what happened on track, but these personal attacks are not okay. Chris had a really strong stint and mistakes can happen. There’s no place for this kind of abuse in our sport or anywhere else. — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 18, 2026

Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?

Барникоут бързо започна да си пробива път напред. След кратък период на пълна жълта фаза в 20-ата минута, пилотът от шампионата IMSA изпревари Астън Мартин-а на Comtoyou Racing с пилоти Матия Друди, Ники Тийм и Рос Гън, заемайки десетата позиция. Малко след това той спечели още две места след инцидент, при който Шарл Вертс с БМВ завъртя Лилу Ваду с Ферари на AF Corse. Вертс получи наказание за преминаване през бокса, а Барникоут се изкачи до осмата позиция преди да предаде волана на Лълъм след перфектно изпълнена стратегия с по-дълга първа серия обиколки.

Лълъм се върна на седмо място и веднага осъществи ефектно изпреварване от външната страна на седми завой срещу Тома Друе с Форд Мустанг на HRT. Британецът наложи силен ритъм и бързо съкрати разликата до лидерите, подпомогнат и от излизането на колата за сигурност заради две закъсали коли Порше в зоната за сигурност.

15-о място за Верстапен в квалификацията в Португалия

При рестарта обаче Лълъм атакува прекалено агресивно Лука Щолц в осми завой и закачи шампионския автомобил на Winward Racing, като го завъртя при удара. За тази маневра екипът получи наказание за преминаване през питлейна, което срина болида с номер 3 назад в колоната.

Massive drama at the restart – and disaster for Team Verstappen! 📺 https://t.co/vvmn4O64Hk #GTWorld https://t.co/h6Yvi0kKoU — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 17, 2026

Макс Верстапен се качи в колата за финалните 45 минути, завръщайки се на трасето едва на 24-о място. Нова поява на кола за сигурност, предизвикана от отпадането на Ламборгини-то на Рутроник Рейсинг и инцидент на БМВ на WRT с Макс Хесе зад волана – събра колоната и даде идеален шанс на нидерландеца за атака.

След рестарта от 19-а позиция Верстапен демонстрира колко бърз и агресивен може да бъде на тъмно. Той напредна много бързо, като в една ситуация успя да задмине три състезателни автомобила от най-силния клас Про. До края на дистанцията Макс достигна до деветото място, като изпревари общо 15 съперника по време на своя стинт.

Исторически първи успех за GetSpeed в шампионата

Отборът на GetSpeed, ръководен от Адам Осиека, най-накрая стигна до своята първа победа в генералното класиране на GT World Challenge Европа. Триумфът с червено-белия Мерцедес-AMG GT3 с №17 изковаха Максимилиан Гьотц, Ралф Арон и Фабиан Шилер.

Joe Loake, what a stint this has been! 📺 https://t.co/vvmn4O64Hk #GTWorld https://t.co/wJ2MVerPyN — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) October 17, 2026

Триото диктуваше темпото през по-голямата част от състезанието и финишира пред автомобила Порше 911 GT3 R на Lionspeed GP, управляван от Рикардо Фелер, Томас Прайнинг и Бастиан Буус. Подиума допълниха състезателите на Boutsen VDS, също с Порше – Морис Шюринг, Дориан Боколачи и Алесио Пикариело.

Ключовият момент в битката за победата настъпи след първите спирания в бокса. Дуел между Прайнинг и Боколачи коства ценно време и на двамата, което позволи на Ралф Арон да излезе необезпокояван начело и да подпечата историческия успех за германския тим.

Арон, който пропусна значителна част от сезона, за да се възстанови след тежка катастрофа по време на „12-те часа на Батърст“ през февруари, постепенно натрупа солидна преднина след първия рестарт зад колата за сигурност, докато зад гърба му се водеше ожесточена битка.

Второто излизане на колата за сигурност заличи 10-секундния аванс на №17, но Шилер не допусна колебания при финалния рестарт. Той бързо се откъсна в заключителните минути и пресече финалната линия с преднина от 5,062 секунди пред болида на Lionspeed.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago