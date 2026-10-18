Макс Верстапен излезе от 24-о на 9-о място в Портимао, победата взе GetSpeed

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен сътвори истински спектакъл в заключителния кръг от сезона на GT World Challenge Европа на пистата в Портимао. Нидерландецът успя да навакса цели 15 позиции само в рамките на последните 45 минути от надпреварата, като изведе своя екипаж до престижното девето място в крайното класиране.
Тимът на Верстапен Рейсинг, в чийто състав влизаха още Крис Лълъм и Бен Барникоут, стартира силно с автомобила с №3 Мерцедес-AMG GT3, подготвен от 2 Seas Motorsport. Въпреки проблемите с настройките по време на квалификацията, колата показа отлично състезателно темпо още в началната фаза.
Защо Верстапен и съотборниците му изостанаха в Портимао?
Барникоут бързо започна да си пробива път напред. След кратък период на пълна жълта фаза в 20-ата минута, пилотът от шампионата IMSA изпревари Астън Мартин-а на Comtoyou Racing с пилоти Матия Друди, Ники Тийм и Рос Гън, заемайки десетата позиция. Малко след това той спечели още две места след инцидент, при който Шарл Вертс с БМВ завъртя Лилу Ваду с Ферари на AF Corse. Вертс получи наказание за преминаване през бокса, а Барникоут се изкачи до осмата позиция преди да предаде волана на Лълъм след перфектно изпълнена стратегия с по-дълга първа серия обиколки.
Лълъм се върна на седмо място и веднага осъществи ефектно изпреварване от външната страна на седми завой срещу Тома Друе с Форд Мустанг на HRT. Британецът наложи силен ритъм и бързо съкрати разликата до лидерите, подпомогнат и от излизането на колата за сигурност заради две закъсали коли Порше в зоната за сигурност.
15-о място за Верстапен в квалификацията в Португалия
При рестарта обаче Лълъм атакува прекалено агресивно Лука Щолц в осми завой и закачи шампионския автомобил на Winward Racing, като го завъртя при удара. За тази маневра екипът получи наказание за преминаване през питлейна, което срина болида с номер 3 назад в колоната.
Макс Верстапен се качи в колата за финалните 45 минути, завръщайки се на трасето едва на 24-о място. Нова поява на кола за сигурност, предизвикана от отпадането на Ламборгини-то на Рутроник Рейсинг и инцидент на БМВ на WRT с Макс Хесе зад волана – събра колоната и даде идеален шанс на нидерландеца за атака.
След рестарта от 19-а позиция Верстапен демонстрира колко бърз и агресивен може да бъде на тъмно. Той напредна много бързо, като в една ситуация успя да задмине три състезателни автомобила от най-силния клас Про. До края на дистанцията Макс достигна до деветото място, като изпревари общо 15 съперника по време на своя стинт.
Исторически първи успех за GetSpeed в шампионата
Отборът на GetSpeed, ръководен от Адам Осиека, най-накрая стигна до своята първа победа в генералното класиране на GT World Challenge Европа. Триумфът с червено-белия Мерцедес-AMG GT3 с №17 изковаха Максимилиан Гьотц, Ралф Арон и Фабиан Шилер.
Триото диктуваше темпото през по-голямата част от състезанието и финишира пред автомобила Порше 911 GT3 R на Lionspeed GP, управляван от Рикардо Фелер, Томас Прайнинг и Бастиан Буус. Подиума допълниха състезателите на Boutsen VDS, също с Порше – Морис Шюринг, Дориан Боколачи и Алесио Пикариело.
Ключовият момент в битката за победата настъпи след първите спирания в бокса. Дуел между Прайнинг и Боколачи коства ценно време и на двамата, което позволи на Ралф Арон да излезе необезпокояван начело и да подпечата историческия успех за германския тим.
Арон, който пропусна значителна част от сезона, за да се възстанови след тежка катастрофа по време на „12-те часа на Батърст“ през февруари, постепенно натрупа солидна преднина след първия рестарт зад колата за сигурност, докато зад гърба му се водеше ожесточена битка.
Второто излизане на колата за сигурност заличи 10-секундния аванс на №17, но Шилер не допусна колебания при финалния рестарт. Той бързо се откъсна в заключителните минути и пресече финалната линия с преднина от 5,062 секунди пред болида на Lionspeed.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago