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Бислимов: Ще направим и невъзможното да отстраним Левски

  • 17 окт 2026 | 12:15
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Бислимов: Ще направим и невъзможното да отстраним Левски

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов сподели мнението си за предстоящата среща на тима с шампиона Левски в турнира за Купата на България.

"Това е мач, който преди всичко трябва да се превърне в спектакъл за феновете и те да са доволни от това, което се случи на терена. Ние подхождаме с необходимия респект към шампиона на страната, но ще се опитаме да ги затрудним максимално. Надяваме се да стане хубав и здрав мач, в който по-добрият да победи. Таим надежди да поднесем някоя изненада, защото да отстраниш Левски е много престижно“, каза Бислимов преди срещата.

За разлика от повечето мачове на плевенчани, в този тимът трябва да играе без напрежение и притеснение от крайния изход.

“Не е точно без напрежение, има го, защото футболистите ще искат да се представят максимално добре срещу този съперник. Всичко е възможно. Футбол е. Те имат играчи за три отбора, а и се борят на три фронта – първенството, европейските турнири и купата. Ние сме длъжни да подходим сериозно. Няма какво да губим от един такъм мач. Ще направим всичко възможно да направим невъзможното. Каквото и да стане, това е един безценен опит за младите ни футболисти“, добави опитният специалист.

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