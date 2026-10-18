Левски без Акрам Бурас в Ловеч

Слушай на живо: Спартак (Плевен) - Левски

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас ще пропусне днешното гостуване на Спартак (Плевен) от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Вчера наставникът на "сините" Хулио Веласкес сподели, че има вероятност алжирският халф да влезе в групата, но явно е взел решение да не го рискува за сблъсъка в Ловеч.

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Аут остават още контузените Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Асен Митков, а извън разширения състав е и нападателят Стивън Стоянчов.

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Групата на Левски: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Адриан Райчев, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Хуан Переа.

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