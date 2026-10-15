Контузиите в Наполи не спират, бразилец също влезе в лазарета

Крилото на Наполи Давид Нерес стана поредният контузен футболист в отбора, след като оттам потвърдиха, че той има мускулно разтежение от ниска степен в дясното си бедро след загубата с 1:3 в гостуването на Виляреал в Шампионската лига.

Възможно е Нерес да пропусне всички мачове на “партенопеите” до следващата пауза заради националните отбори, но не е изключено те да се опитат да го възстановят поне за сблъсъка с Лацио на 8 ноември. Това означава, че Нерес със сигурност ще пропусне двубоите с Венеция, Бодьо/Глимт, Рома, Монца, Ювентус и Порто. Досега през сезона той има шест изиграни мача, в които обаче не е записал нито един голов принос, като в почти всички от тях влизаше от пейката.

David Neres medical report 👇 https://t.co/PV4CaUMiDR — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 15, 2026

От началото на кампанията Наполи има сериозни проблеми по отношение на травмите, като в последния мач наставникът Масимилиано Алегри не можеше да разчита на Алесандро Бонджорно, Алисон Сантош, Антонио Вергара, Костантино Фавазули и Матиас Оливера.

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Снимки: Gettyimages