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ЦСКА започва приключението си с Лига на конференциите срещу фаворита Монако - на живо с атмосферата преди сблъсъка на "Васил Левски"
  1. Шампионска лига
  2. Наполи

Контузиите в Наполи не спират, бразилец също влезе в лазарета

  • 15 окт 2026 | 18:50
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Крилото на Наполи Давид Нерес стана поредният контузен футболист в отбора, след като оттам потвърдиха, че той има мускулно разтежение от ниска степен в дясното си бедро след загубата с 1:3 в гостуването на Виляреал в Шампионската лига.

Възможно е Нерес да пропусне всички мачове на “партенопеите” до следващата пауза заради националните отбори, но не е изключено те да се опитат да го възстановят поне за сблъсъка с Лацио на 8 ноември. Това означава, че Нерес със сигурност ще пропусне двубоите с Венеция, Бодьо/Глимт, Рома, Монца, Ювентус и Порто. Досега през сезона той има шест изиграни мача, в които обаче не е записал нито един голов принос, като в почти всички от тях влизаше от пейката.

От началото на кампанията Наполи има сериозни проблеми по отношение на травмите, като в последния мач наставникът Масимилиано Алегри не можеше да разчита на Алесандро Бонджорно, Алисон Сантош, Антонио Вергара, Костантино Фавазули и Матиас Оливера.

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Снимки: Gettyimages

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