Алегри отрече за проблем с Де Бройне и намекна, че може да даде почивка на Хойлунд

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри призна, че възможно да даде почивка на титулярния си нападател Расмус Хойлунд в утрешното гостуване на Венеция. Той също така увери, че няма никакви проблеми с халфа Кевин Де Бройне, който отказа да изпълни инструкциите му за по-дефанзивна роля при загубата с 1:3 от Виляреал в Шампионска лига.

Ново напрежение между Де Бройне и Алегри не убягна на италианските медии

“Днес имаме тренировка, след която ще реша кой ще играе измежду Лоренцо Лука и Хойлунд. Расмус изигра доста мачове и се нуждае от почивка или поне да влезе от пейката. Лука пък се справи добре, влизайки като смяна в Испания, където имаше няколко обещаващи положения. При едно от тях той стреля, но беше блокиран. Освен това движението му беше добро. Давиде Никола е треньор, който се справя добре. Той направи немислимо спасяване от изпадане в Кротоне, заедно с други постижения. Отличен треньор е, като пое отбор без точки, който обаче разполага с важни качества и създава много шансове. Гледах техния мач в Бергамо и видях статистиката, като те се справиха добре.

🎙️🇮🇹 Allegri "We train today, and then I’ll decide whether Lucca or Højlund plays. Højlund has played a lot of matches and needs a bit of rest, or perhaps he could come off the bench." https://t.co/q61YBrts2X — The Napoli Zone (@TheNapoliZone) October 16, 2026

Не се притеснявам от непостоянството ни, трябва да намерим решения на проблемите ни. Необходимо е да контролираме топката по-добре в определени моменти от мача, както и да се справяме по-добре при неочаквани инциденти като сгрешения пас на Матео Политано (срещу Виляреал - б.р.). Когато отборът ти е силен, дори и в трудни моменти, като трябва да се вземат предвид и опонентите, не бива да позволяваш светът ти да рухне. Щом този период отмине, ще имаме още много време, за да се подобрим. Трябва просто да се трудим, да възстановим всички контузени играчи и да се справим с мачовете на всеки три дни. Нуждаем се от всички.

🎙️🇮🇹 Allegri on the inconsistency "I’m not concerned. We need to find solutions to the problems. We have to manage the ball better at certain moments in a match and then deal better with unexpected situations, such as Politano’s attempted clearance, which can happen." https://t.co/JO8AF9ioxy — The Napoli Zone (@TheNapoliZone) October 16, 2026

Андре-Франк Замбо Ангиса, Матиас Оливера и Алисон Сантош ще бъдат на разположение. За съжаление, отново загубихме Давид Нерес, който е преследван от контузии, но Антонио Вергара и Костантино Фавазули се възстановяват добре. Все още не са близо до завръщане, но напредват. Също така имаме Скот Мактоминей и други футболисти, които трябва да си възвърнат формата чрез игра, защото мачовете са напълно различни от тренировките. Не, определено нямам проблем с Де Бройне. Това беше недоразумение по време на особено труден момент в мача, защото водехме с 1:0, след което изостанахме с 1:2, но всичко приключи още тогава. Тези неща се случват и ще продължават да се случват. Естествено, ще е по-добре, ако веднага се разбираме. Или аз трябва да говоря на английски език, или той на италиански.

🎙️🇮🇹 Allegri on the KDB incident "It was a misunderstanding at a particularly difficult moment in the match, when we went from 1-0 down to 2-1 down. But that was the end of it. These things happen, and they will happen again." https://t.co/n08cuHN7oC — The Napoli Zone (@TheNapoliZone) October 16, 2026

Това, че три пъти пропиляхме преднина през сезона? Не означава, че всичко е катастрофа, както и че не всичко е перфектно, когато печелим. Нещата не стават така. Разбирам вашата гледна точка и че резултатът оформя мнение. Това обаче ни връща към обичайната дискусия: ако резултатът определя мнението, то той е най-важното нещо, независимо дали си играл по-добре, или по-зле. Ние обаче все още сме в началото”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages