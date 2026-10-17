Ферари готви интересни промени по SF-26 за Остин

Тимът на Ферари подготвя мащабен пакет от новости за предстоящата Гран при на САЩ в Остин. Очаква се болидът SF-26 да получи нов под, ревизирани странични кутии за радиаторите и преработена охладителна система, което ще отбележи края на ключовите етапи от развитието на тазгодишната машина.

Скудерията прави нов решителен опит да съкрати дистанцията до лидерите във Формула 1. Според информация на AutoRacer планираният за Остин пакет ще включва още корекции по каросерията и охлаждането, като това ще бъде последната голяма аеродинамична крачка преди отборът да пренасочи цялото си внимание към болида за 2027 година.

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Всички предвидени компоненти са тясно свързани помежду си. Целта на модифицирания под е да осигури по-високо ниво на аеродинамично притискане и по-постоянно поведение при промяна във височината на колата спрямо пистата. В същото време по-тесните отвори на кутиите за радиаторите ще насочват въздушния поток по различен начин, което налага и промени в изходите на охладителната система.

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От лагера на италианския тим все още не са потвърдили официално пълните спецификации на промените, нито очакваното подобрение във времето за обиколка. Поради това предоставените данни очертават посоката на развитие, а не резултати, доказани в реални условия на трасето.

Ръководителят на тима Фредерик Васьор подчерта, че разпределението на силите все още не е окончателно, въпреки последните победи на Ред Бул.

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„Ако някой внедри обновления за следващата седмица, класирането може напълно да се промени“, сподели той след надпреварата в Сингапур пред агенция GMM.

Стартът в Остин ще бъде първата реална възможност да се провери дали планираните компоненти ще дебютират заедно и дали общият им ефект ще донесе по-добър баланс и по-висока скорост на трасето.

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Снимки: Gettyimages