Ще намери ли Малайзия място във Формула 1?

Малайзия проучва възможността за регулярно завръщане на Формула 1 на пистата „Сепанг“, като опциите включват ежегодно състезание или домакинство през няколко години на ротационен принцип с друга страна. Повод за това стана извънредното провеждане на тазгодишната Гран при на Бахрейн на малайзийското трасе, което донесе на местната икономика приблизително 233 милиона долара.

Министърът на младежта и спорта д-р Мохамед Тауфик Джохари заяви пред парламента, че министър-председателят Датук Сери Ануар Ибрахим вече е провел предварителни разговори с ръководството на Формула 1 за евентуалното завръщане на шампионата в страната.

P1 was the perfect celebration for Max Verstappen! 😮‍💨 From our six current drivers who have achieved the impressive milestone, let's look back at the result from their respective 250th Grands Prix... 📊 #F1 https://t.co/UKVhJNpd9k — Formula 1 (@F1) October 16, 2026

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Между 1999 и 2017 година „Сепанг“ бе редовна част от календара, преди да отпадне заради намаляващ интерес от зрителите и високи разходи за организация. Трасето отново влезе в светлината на прожекторите между 2 и 4 октомври, след като пое домакинството на преместеното състезание за Гран при на Бахрейн.

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По данни на спортното министерство уикендът е привлякъл около 261 000 почитатели на автомобилния спорт, от които 103 000 са присъствали в деня на състезанието. Отчетените от ръководството на Формула 1 постъпления достигат близо 950 милиона малайзийски рингита.

Продажбите надхвърлиха 97 000 билета, като събитието бе посетено от над 50 000 чуждестранни туристи и около 5000 чуждестранни работници. Сравнявайки данните с последното редовно състезание през 2017 г., министър Джохари отбеляза:

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„Ако погледнем 2017 година, тогава бяха продадени едва около 30 000 билета, докато през тази година те са близо 100 000.“

В момента междуведомствена комисия с участието на главния секретар на правителството оценява разходите, очакваната възвръщаемост на инвестициите и състоянието на „Сепанг“. Очаква се докладът да бъде финализиран до края на ноември, след което да бъде внесен за одобрение в Министерския съвет.

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Министър Джохари коментира пред агенция „Ройтерс“ и финансовата страна на проекта:

„Организирането на старт от Формула 1 не е евтино. То е свързано със значителни разходи и има редица важни фактори, които трябва да преценим внимателно.“

Той допълни, че правителството трябва да анализира дали подобна възвръщаемост е постижима всяка година и дали инфраструктурата отговаря на всички изисквания. Джохари бе категоричен, че евентуално финансиране за Формула 1 не бива да ощетява бюджетите за подготовка на местните спортисти и развитието на останалите спортове.

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Таксите за домакинство и конкуренцията за календара

Тазгодишното извънредно събитие се проведе по различна финансова схема, при която Бахрейн покри таксите за домакински права чрез партньорство с ръководството на пистата „Сепанг“. Според изданието „Курсив“ подготовката е струвала на Малайзия между 10 и 16 милиона рингита, докато предишните оценки за годишна такса за домакинство възлизаха на около 300 милиона рингита (приблизително 73 милиона долара).

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Евентуално споделяне на слот в календара няма да е прецедент за Формула 1. Според действащо споразумение легендарната писта „Спа“ ще приема стартове през 2027, 2029 и 2031 г., а Барселона ще бъде домакин през 2028, 2030 и 2032 г.

Борбата за свободни места в графика обаче става все по-оспорвана. Новината от Малайзия идва малко след като правителството на Руанда и Формула 1 сключиха 10-годишен договор за провеждане на Гран при в столицата Кигали, като първото състезание се планира най-рано за 2030 година.

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Снимки: Gettyimages