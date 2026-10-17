Знаел ли е Макс Верстапен за възхода на Ред Бул преди да преподпише?

След сериозното подобрение в представянето на Ред Бул от състезанието в Баку насам, в падока се появи въпросът дали Макс Верстапен е бил наясно с ефекта от новите подобрения, преди да подпише новия си договор. Нидерландецът и шефът на тима Лоран Мекис обаче са категорични: дългосрочното им партньорство се гради върху взаимно доверие за бъдещето, а не върху конкретен технически пакет.

Само допреди няколко седмици на „Монца“ Верстапен дори допускаше възможността да завърши сезона във Формула 1 без нито един спечелен старт. Днес ситуацията изглежда коренно различна. След като остана на крачка от победата в Баку, нидерландецът триумфира в последвалите надпревари в Малайзия и Сингапур.

One week ago... a dramatic Sprint on the soaked streets of Singapore... 🤩☔️ #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/A9a1UEXqmZ — Formula 1 (@F1) October 17, 2026

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Този възход е в пълен контраст с трудния старт на кампанията, когато екипът от Милтън Кийнс заемаше едва четвърта позиция по скорост на решетката и в определени моменти трябваше да води битки с тимове като Хаас и Алпин. Неизбежно това породи слухове около бъдещето на трикратния световен шампион, макар че на „Зандвоорт“ самият той призна, че е бил по-близо до оттегляне от спорта, отколкото до преминаване в друг отбор. В навечерието на домашното му състезание дойде и развръзката: контрактът му с Ред Бул бе удължен с още две години.

На фона на завръщането на отбора в челото логично се появиха предположения дали пилотът не е разполагал с предварителна информация за потенциала на подготвяните новости.

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„Честно казано, не. Разговорите ни бяха насочени изцяло към бъдещето и общата визия за развитието на тима - заяви Верстапен. - Харесах идеите им. Не е имало нужда да ме убеждават – просто обсъждахме плановете. За мен е удоволствие да работя с този екип, а настоящият прогрес е чудесен бонус, защото борбата за първите места винаги носи много по-голямо удовлетворение.“

Нидерландецът подчерта, че промените от Баку не са донесли единствено чиста скорост и аеродинамично притискане, а по-важното – направили са болида RB22 значително по-предвидим на пистата. Това позволява на пилота да извлече максимума в рамките на настоящите технически правила за задвижващите системи.

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„Основната разлика е, че колата стана далеч по-балансирана. В началото на годината често нямах представа какво ще се случи при влизане в завой и се сблъсквахме с неочаквани реакции - обясни пилотът. - В подобна ситуация е невъзможно да караш на лимита, защото просто не знаеш къде се намира той. През последните уикенди балансът е много по-стабилен и това ни дава увереност.“

Ръководителят на екипа Лоран Мекис също отхвърли твърденията, че скокът в резултатите е бил използван като коз в преговорите с Верстапен.

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„Краткият отговор е не. Ние не сме чакали някакъв магически пакет, който изведнъж да преобрази представянето ни - посочи френският специалист. - Знаехме какви подобрения разработваме и че пакетът за Баку ще бъде последният за сезона. Опасявахме се дори, че трудно ще стопим оставащите три десети от секундата, така че това изобщо не е било фактор при разговорите с Макс.“

Мекис поясни, че споразумението се базира на вярата в инженерните звена на пистата и в базата: „Знаехме, че има огромен потенциал и много силна енергия в отборите, водени от Пиер Ваше по отношение на шасито и от Бен Ходжкинсън при силовия агрегат. Именно върху тези дългосрочни възможности и фундаментални фактори градихме диалога с Макс, а не върху конкретното състезание в Баку.“

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Въпреки отличната форма напоследък, както Мекис, така и Верстапен остават здраво стъпили на земята, подчертавайки, че пред Ред Бул все още има слабости за изчистване и тимът има още работа, за да достигне оптималното си ниво.

Предвид настоящото шаси и ограниченията от тавана на бюджетите, това вече няма да бъде възможно през 2026 година. Именно затова Верстапен нееднократно подчертава, че ще са нужни допълнителни корекции по болида за 2027 година, за да може Ред Бул отново да се бори постоянно сред лидерите.

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Снимки: Gettyimages