Джони Хърбърт: Съвременните болиди във Формула 1 са излишно сложни

Бившият пилот от Формула 1 Джони Хърбърт изрази мнение, че съвременните състезателни автомобили са станали ненужно сложни, а все по-доминиращата роля на технологиите ограничава състезателите и подкопава същността на чистия автомобилен спорт.

Британецът подчертава, че шампионатът не се намира в криза, но неговите ръководители и Международната автомобилна федерация (ФИА) не са успели да отстранят ключови недостатъци в новите правила за 2026 година. Неговите опасения съвпадат с позицията на световния шампион Макс Верстапен, който отдавна предупреждава за негативните последици от новите хибридни задвижващи системи.

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Според Хърбърт сложните системи за разгръщане и презареждане на електрическата енергия вредят на зрелището на пистата. Той недоумява защо пилотите трябва да се нагаждат към технологичните ограничения, вместо да разполагат с техника, която им позволява да демонстрират пълния си потенциал и майсторство.

В интервю за Betpack Хърбърт коментира ситуацията в шампионата:

„Не смятам, че Формула 1 е в криза. Основата на самите състезания все още работи добре. Пилотите обаче не са доволни от начина, по който се отдава електрическата мощност. Те искат да натискат максимално, но понякога просто не могат, защото батерията се изтощава и софтуерът ги спира, както видяхме в Малайзия.“

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„Фундаментът на шампионата е налице, но е необходим по-широк поглед върху нещата. Трябва да се признае, че някои решения не работят, въпреки първоначалните очаквания. Пилотите изразяват ясно своето недоволство и техният глас трябва да бъде чут.“

„Все още имаме интересни битки, но това не е чистият състезателен дух, който състезателите и феновете желаят. Публиката иска да вижда уменията на пилотите поставени на изпитание, а не технологиите да контролират всичко.“

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ФИА само замазва проблемите, вместо да ги решава

Хърбърт обърна специално внимание и на софтуерните проблеми, довели до забавяния и спирания на болиди на трасето, определяйки ги като напълно излишни. Той изтъкна, че от ФИА, отборите и пилотите единодушно признават прекомерната сложност на машините като най-голямото предизвикателство.

Макс Верстапен бе сред първите, които критикуваха новия регламент за 2026 година, особено заради перспективата пилотите да превключват на по-ниска предавка на правите участъци, за да пестят и възстановяват енергия. Хърбърт смята, че тези предупреждения са били пренебрегнати, а последвалите козметични корекции не са решили същината на въпроса.

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„Гласът на състезателите просто беше игнориран. Спомням си как Макс след първите си тестове на симулатора с новите хибриди заяви, че ще се налага сваляне на предавки на правите. Оправиха ли това? Сложиха малка превръзка върху раната, но фундаменталният дефект остана – колите все още трябва да пестят енергия и да забавят темпото по правите. Време е да се помисли за пилотите и за това какво ги кара да блестят на пистата, за да се върне истинската емоция за зрителите.“

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Проблемите с предаването на мощността в сложни метеорологични условия в Малайзия и на пистата „Сепанг“ допълнително подчертаха уязвимостта на настоящите системи. Британецът настоява, че на състезателите трябва да бъде дадена по-голяма свобода при управлението на автомобила при променливи и тежки условия.

„В Малайзия видяхме как при мокра писта софтуерът трябваше принудително да намали мощността от 1000 на 800 конски сили. В моето време разполагахме с отделен режим за мокро трасе и сами избирахме как да настроим колата спрямо карането си.“

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„При сегашните системи се получава сериозно превъртане на задните колела, което затруднява пилотите. Защо се пое по този път? Защото отговорните фактори решиха, че това е правилната посока за развитие на технологиите и електрификацията. Създаде ли това по-добри състезания? Категорично не. Вслушаха ли се в пилотите? Абсолютно не, а определено трябваше.“

Критиките на Хърбърт подчертават нарастващото напрежение пред Формула 1 и необходимостта да се намери баланс между високите технологични амбиции и очакванията на пилотите и публиката за неподправено спортно зрелище. Управляващите органи са изправени пред сериозното изпитание да опростят правилата, преди сложността на техниката да навреди окончателно на състезателния елемент.

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Снимки: Gettyimages