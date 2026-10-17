Комацу: Хаас не е вторият отбор на Ферари

Американският тим Хаас догодина ще използва двама възпитаници на академията на Ферари: Оливър Беарман и дебютанта Рафаел Камара във Формула 1. Отборът е клиент на Ферари и получава от Скудерията задвижващи системи, но шефът на Хаас Аяо Комацу заяви, че Хаас не е вторият отбор на италианците в световния шампионат.

„Съвместната ни работа с Ферари ни дава възможност да използваме пилоти от академията на Скудерията - потвърди Комацу. - Като първите стъпки са тестове и свободни тренировки.

Get to know Haas' 2027 rookie, Rafael Camara 🎤 #F1 https://t.co/PTtHHfUshF — Formula 1 (@F1) October 16, 2026

Официално: Големият съперник на Никола Цолов влиза във Формула 1

„Но от Ферари нито веднъж не са ни оказвали натиск или пък да ни кажат: „Вземете Беарман, който е от нашата академия и си търси място във Формула 1“ или „Вземете Рафаел, който се бори за титлата във Формула 2 и също търси място във Формула 1“. Няма такова нещо. Ние сами си избираме пилотите - аз и собственикът на отбора Джийн Хаас.

„Да, нашите пилоти се ползват с подкрепата на Ферари, но във Формула 1 те се състезават за Хаас. Ние нямаме задължение да използваме пилоти от академията на Ферари, никой не ни оказва натиск по този въпрос. Така че не е правилно да се твърди, че Хаас е вторият отбор на Ферари във Формула 1.“

Ето с кой номер ще се състезава Рафаел Камара във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages