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Комацу: Хаас не е вторият отбор на Ферари

  • 17 окт 2026 | 11:22
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Американският тим Хаас догодина ще използва двама възпитаници на академията на Ферари: Оливър Беарман и дебютанта Рафаел Камара във Формула 1. Отборът е клиент на Ферари и получава от Скудерията задвижващи системи, но шефът на Хаас Аяо Комацу заяви, че Хаас не е вторият отбор на италианците в световния шампионат.

„Съвместната ни работа с Ферари ни дава възможност да използваме пилоти от академията на Скудерията - потвърди Комацу. - Като първите стъпки са тестове и свободни тренировки.

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„Но от Ферари нито веднъж не са ни оказвали натиск или пък да ни кажат: „Вземете Беарман, който е от нашата академия и си търси място във Формула 1“ или „Вземете Рафаел, който се бори за титлата във Формула 2 и също търси място във Формула 1“. Няма такова нещо. Ние сами си избираме пилотите - аз и собственикът на отбора Джийн Хаас.

„Да, нашите пилоти се ползват с подкрепата на Ферари, но във Формула 1 те се състезават за Хаас. Ние нямаме задължение да използваме пилоти от академията на Ферари, никой не ни оказва натиск по този въпрос. Така че не е правилно да се твърди, че Хаас е вторият отбор на Ферари във Формула 1.“

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Ето с кой номер ще се състезава Рафаел Камара във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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