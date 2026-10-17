15-о място за Верстапен в квалификацията в Португалия

Екипажът на Верстапен Рейсинг в състав Макс Верстапен, Крис Лълам и Бен Барникоут преживя разочароваща квалификация преди тричасовия финален старт за сезона в GT World Challenge Европа на пистата в Портимао. Триото успя да се класира едва на 15-а позиция на стартовата решетка.

Разочарованието за екипа на автомобила с номер 3 беше още по-осезаемо на фона на представянето на най-бързия Мерцедес-AMG GT3 - номер 17 на GetSpeed, пилотиран от Ралф Арон, Максимилиан Гьотц и Фабиан Шилер, който си осигури място на първа редица с второ време.

thats p15! strong lap from Max even with the horrid setup could be worse though, very excited for tomorrow! https://t.co/OObafy5LM6 — Verstappen News (@verstappenews) October 16, 2026

Верстапен с предупреждение, след като завъртя свой съперник в Портимао

Трудностите за Верстапен и компания, които работят с екипа на 2 Seas, започнаха още в първата сесия, в която Бен Барникоут записа едва 21-ви резултат, на 0,679 секунди от лидера Морис Шюринг с Порше 911 GT3 R (992) номер 2 на Бутсен VDS, със съотборници Дориан Боколачи и Алесио Пикариело.

Крис Лълам, който разполага с най-голям опит в този автомобил сред тримата, се включи във втората фаза, но остана на 16-о място в своята група с изоставане от 0,799 секунди спрямо най-бързия в сесията Боколачи.

Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!

Във финалната трета част Макс Верстапен не успя да изкачи по-напред отбора в подреждането, въпреки че неговият пасив от 0,441 секунди спрямо изненадващия лидер Саймън Бърч (Ферари 296 GT3 Evo на Selected Car Leasing с номер 71) беше най-малък. Нидерландецът записа най-бързата обиколка за своя екип с време 1:42.093 минути, като се възползва от спадащите температури на асфалта към края на деня.

Осредненото време от най-добрите обиколки на тримата състезатели оформи резултат от 1:42.624 минути, което отреди на автомобил номер 3 едва 15-а позиция.

Max Verstappen on track at Portimão under the Portuguese sunset. What a view! 🤩🌅 https://t.co/L7w05NFv3m — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 16, 2026

Промените по настройките не дадоха резултат

Автомобилът на Верстапен Рейсинг вчера изпитваше сериозни проблеми с поведението на пистата "Аутодромо Интернасионал до Алгарве". Ниският просвет доведе до сериозен ботъминг, а по неравностите се наблюдаваше неприятно подскачане. Машината страдаше от недозавиване в дългите остри завои, което при излизане често преминаваше в рязко презавиване.

След края на сесията Барникоут призна, че тимът е опитал промени по настройките след свободните тренировки, но те са се оказали крачка в грешната посока.

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„Чувствахме, че ни липсва малко скорост. Бяхме високо в класирането в тренировките, но никой от нас не беше напълно доволен от баланса. Затова изпробвахме няколко неща, които очевидно не проработиха. Имаше много искри и подскачане на правите. Просто пропуснахме точния работен прозорец на колата,“ сподели Барникоут.

Британският пилот обаче запази увереност за основната надпревара:

„За мен преходът към Мерцедес все още е труден, тъй като поведението е много различно спрямо това на Лексус, с който съм свикнал. Макс и Крис обаче показаха силно темпо, така че съм уверен, че ще бъдем на ниво в състезанието. Всички в тима сме победители, включително четирикратен световен шампион. Знаем как да поправим нещата и ще дадем всичко от себе си, за да си пробием път напред.“

Морис Шюринг, Дориан Боколачи и Алесио Пикариело спечелиха първата позиция по изключително емоционален начин за отбора на Бутсен VDS. Тимът, ръководен от Оливие Лен и Оливия Бутсен (сестра на бившия пилот от Формула 1 Тиери Бутсен), загуби през юли своя съсобственик Марк ван дер Стратен, починал на 78-годишна възраст.

След върховите постижения на Шюринг и Боколачи в първите две квалификационни фази, седмото време на Пикариело в третата сесия бе напълно достатъчно. Комбинираното им постижение от 1:42.071 минути им донесе полпозишън с аванс от 0,108 секунди пред Мерцедес-а с номер 17 на GetSpeed.

Третото място на стартовата решетка зае екипажът на Lionspeed с Порше номер 80 (Рикардо Фелер, Бастиан Буус и Томас Прайнинг), следван от Мустанг-а с номер 64 на HRT Форд Racing (Максим Остен, Фабио Шерер и Едуардо Косетенг).

🙃 Verstappen de tendrá que confirmar con una P15 en la carrera de mañana 🇬🇧 Ben Barnicoat: 1:43.124 🇬🇧 Chris Lulham: 1:42.655 🇳🇱 Max Verstappen: 1:42.093 ⏱️ (El tiempo final es la media) 🔧 Se han equivocado con el setup https://t.co/swDsW4htED — Nachez (@Nachez98) October 16, 2026

Общо шест различни марки намериха място сред първите десет: Ферари с три автомобила, по два на Мерцедес-AMG и Порше, както и по един представител на Форд, Макларън и Астън Мартин. В квалификацията точно 29 коли се вместиха в рамките на една секунда, докато състезателите с автомобили БМВ преживяха изключително тежка квалификационна сесия.

Автомобилът с номер 32 на WRT БМВ М4 GT3 Evo, пилотиран от Шелдън ван дер Линде, Дрийс Вантор и Шарл Вертс, се нареди най-напред сред представителите на марката, заемайки 14-о място.

Финалното за сезона 3-часово състезание започва днес в 19 часа и може да се гледа на живо по БНТ 3.

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Снимки: Imago