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Ботев представи емоционален филм в памет на Илиян Филипов

  • 17 окт 2026 | 09:43
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Ботев (Пловдив) публикува емоционален късометражен филм за двубоя със Славия, преминал под надслова „Всички за Илиян“. Срещата бе посветена на паметта на собственика на „канарчетата“ Илиян Филипов.

Видеото е с продължителност малко под пет минути и събира най-въздействащите моменти от стадиона преди началото на мача, по време на играта и след последния съдийски сигнал.

29 Ботев (Пловдив) 1:0 Славия

„Жълто-черните“ спечелиха с 1:0 пред своите привърженици, а емоциите по трибуните и на терена намериха място в специалната клубна продукция.

„Мач за историята на Ботев и Пловдив. Всички за Илиян!“, написаха от клуба към филма.

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