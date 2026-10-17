Ботев представи емоционален филм в памет на Илиян Филипов

Ботев (Пловдив) публикува емоционален късометражен филм за двубоя със Славия, преминал под надслова „Всички за Илиян“. Срещата бе посветена на паметта на собственика на „канарчетата“ Илиян Филипов.

Видеото е с продължителност малко под пет минути и събира най-въздействащите моменти от стадиона преди началото на мача, по време на играта и след последния съдийски сигнал.

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„Жълто-черните“ спечелиха с 1:0 пред своите привърженици, а емоциите по трибуните и на терена намериха място в специалната клубна продукция.

„Мач за историята на Ботев и Пловдив. Всички за Илиян!“, написаха от клуба към филма.

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