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  2. Ботев (Пловдив)

Генчев: Този турнир е изключително добра инициатива

  • 14 окт 2026 | 21:06
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Генчев: Този турнир е изключително добра инициатива

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев похвали инициативата на БФС за създадения нов турнир Купата на елита. В първия мач от него "канарчетата" спечелиха с 2:0 домакинството си на Ботев (Враца).

“Напълно заслужена победа. Можеше да победим и с по-голяма разлика. Подхождаме изключително сериозно, защото, според мен, изключително добра инициатива е този турнир. Мачове под напрежение.

В началото на първенството една от целите ни беше да изградим отбор с по двама футболисти на всяка позиция. Да държим конкуренцията, за да израстваме и да имаме качествен отбор. Искаме да стигнем до края за Купата, първенството и новия турнир.

Ще подходим и сериозно срещу Черноморец за Купата. Трупат победа след победа във Втора лига", каза Генчев.

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