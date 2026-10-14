Генчев: Този турнир е изключително добра инициатива

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев похвали инициативата на БФС за създадения нов турнир Купата на елита. В първия мач от него "канарчетата" спечелиха с 2:0 домакинството си на Ботев (Враца).

“Напълно заслужена победа. Можеше да победим и с по-голяма разлика. Подхождаме изключително сериозно, защото, според мен, изключително добра инициатива е този турнир. Мачове под напрежение.

В началото на първенството една от целите ни беше да изградим отбор с по двама футболисти на всяка позиция. Да държим конкуренцията, за да израстваме и да имаме качествен отбор. Искаме да стигнем до края за Купата, първенството и новия турнир.

Ще подходим и сериозно срещу Черноморец за Купата. Трупат победа след победа във Втора лига", каза Генчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google