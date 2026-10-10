Станислав Генчев: Това беше най-трудният мач в кариерата ми

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев посвети победата над Славия на собственика Илиян Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември. "Канарчетата" се наложиха над "белите" с минималното 1:0 пред пълните трибуни на "Колежа".

Наставникът призна, че този мач е бил най-трудният в кариерата му досега, предвид всичко, което се случи около клуба през последните близо две седмици.

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"Мисля, че победата е напълно заслужена. Славия е доста неудобен съперник за нас. Знаехме, че ще бъде трудно. Всичко, което се случи в нашия отбор през последните две седмици. Лично за мен това беше най-трудният мач в кариерата ми. Предвид огромната тежест на този мач, това, че е за нашия президент, за това, че трибуните ще бъдат пълни, бяхме задължени да победим.

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Доволен съм от всички футболисти, които взеха участие в днешния мач. Успяхме да отбележим бърз гол през второто полувреме, което беше много важно. Времето работеше за Славия. До края имахме няколко ситуации да затворим мача. Надявам се сега и напрежението да падне от плещите на футболистите. Преди мача им казах, че това е мач, който е по-важен от финал за Купата на България.

Салидо е поливалентен играч. За един атакуващ футболист най-хубавото е, когато отбелязва голове. Това ще му даде самочувствие и увереност за следващите мачове. За мен е много важно, че побеждаваме и не допускаме гол. Имаше удари към нашата врата, но нямаше чисто голово положение.

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Нашите фенове са изключително важни. Нашият 12-и играч. Една от мечтите на г-н Филипов беше стадионът да е постоянно пълен. Следващата му мечта беше отборът да играе в Европа. Надявам се да я сбъднем", каза Генчев.

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