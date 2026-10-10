Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)

Станислав Генчев: Това беше най-трудният мач в кариерата ми

  • 10 окт 2026 | 22:28
  • 1015
  • 0
Станислав Генчев: Това беше най-трудният мач в кариерата ми

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев посвети победата над Славия на собственика Илиян Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември. "Канарчетата" се наложиха над "белите" с минималното 1:0 пред пълните трибуни на "Колежа".

Наставникът призна, че този мач е бил най-трудният в кариерата му досега, предвид всичко, което се случи около клуба през последните близо две седмици.

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"
Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

"Мисля, че победата е напълно заслужена. Славия е доста неудобен съперник за нас. Знаехме, че ще бъде трудно. Всичко, което се случи в нашия отбор през последните две седмици. Лично за мен това беше най-трудният мач в кариерата ми. Предвид огромната тежест на този мач, това, че е за нашия президент, за това, че трибуните ще бъдат пълни, бяхме задължени да победим.

29 Ботев (Пловдив) 1:0 Славия

Доволен съм от всички футболисти, които взеха участие в днешния мач. Успяхме да отбележим бърз гол през второто полувреме, което беше много важно. Времето работеше за Славия. До края имахме няколко ситуации да затворим мача. Надявам се сега и напрежението да падне от плещите на футболистите. Преди мача им казах, че това е мач, който е по-важен от финал за Купата на България.

Салидо е поливалентен играч. За един атакуващ футболист най-хубавото е, когато отбелязва голове. Това ще му даде самочувствие и увереност за следващите мачове. За мен е много важно, че побеждаваме и не допускаме гол. Имаше удари към нашата врата, но нямаше чисто голово положение.

Специална хореография за Илиян Филипов на "Колежа", прекъснаха мача за 10 минути
Специална хореография за Илиян Филипов на "Колежа", прекъснаха мача за 10 минути

Нашите фенове са изключително важни. Нашият 12-и играч. Една от мечтите на г-н Филипов беше стадионът да е постоянно пълен. Следващата му мечта беше отборът да играе в Европа. Надявам се да я сбъднем", каза Генчев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

  • 10 окт 2026 | 22:10
  • 29821
  • 85
Резултати и класиране след 9-ия кръг на Североизток

Резултати и класиране след 9-ия кръг на Североизток

  • 10 окт 2026 | 21:37
  • 663
  • 0
Резултати и класиране след кръг №8 в Северозападната Трета лига

Резултати и класиране след кръг №8 в Северозападната Трета лига

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 975
  • 0
Резултати и класиране след 10-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Резултати и класиране след 10-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 10 окт 2026 | 21:13
  • 1306
  • 0
Резултати и класиране след 11-ия кръг на Югозапад

Резултати и класиране след 11-ия кръг на Югозапад

  • 10 окт 2026 | 21:09
  • 1455
  • 0
Петима от Черно море пропускат мача с Левски

Петима от Черно море пропускат мача с Левски

  • 10 окт 2026 | 21:04
  • 1594
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

  • 10 окт 2026 | 22:10
  • 29821
  • 85
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 11512
  • 46
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:32
  • 25175
  • 25
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 23212
  • 30
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 16761
  • 32
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:37
  • 20643
  • 73