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  2. Ботев (Пловдив)

Шопов: Много тежък момент, но ще се борим за всичко възможно

  • 14 окт 2026 | 21:09
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Завърналият се в Ботев (Пловдив) Станислав Шопов изрази задоволство от победата с 2:0 срещу Ботев (Враца) за Купа на елита. Бившият атакуващ халф на ЦСКА и Осиек заяви, че "канарчетата" ще се борят на всички фронтове.

Ботев (Пд) сгъна адаша си от Враца и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал
Ботев (Пд) сгъна адаша си от Враца и чака ЦСКА или ЦСКА 1948 на полуфинал

"Много тежък момент за нашия клуб. Искам съболезнования на семейството на г-н Филипов, благодарение на него съм тук, сигурен съм, че той гледа отгоре. Завърнах се на любомото място с любимия отбор, щастлив съм. Благодаря на феновете, щастлив съм. Завърнах се след дълго контузия, имаше емоция, но бях длъжен да потисна емоцията.

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Щастлив съм, че победихме и за себе си, разбира се, че съм обратно на терена. Тежко е, животът продължава, трябва да продължим - нашият отбор има характер, ще продължаваме по същия начин, чакаме феновете ни в Бургас. Имаме високи цели, това приляга на Ботев (Пловдив) - борим се за всичко възможно, което можем да спечелим", заяви пловдивчанинът.

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Снимки: Startphoto

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