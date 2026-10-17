Нико Шлотербек се завръща в групата на Борусия (Дортмунд) за визитата на Унион (Берлин)

Борусия (Дортмунд) ще може да разчита на централния си защитник Нико Шлотербек за съботното гостуване на Унион (Берлин) в среща от Бундеслигата. Бранителят остана извън състава при поражението от Будьо/Глимт в Шампионската лига през седмицата като предпазна мярка заради скорошните му здравословни проблеми.

Старши треньорът Нико Ковач обяви добрата новина по време на редовната си пресконференция, цитиран от агенция ДПА. Наставникът подчерта, че с възстановяването на футболиста тимът вече разполага с пълен състав за визитата в столицата.

Германският национал претърпя скъсване на връзки в глезена по време на тазгодишния Мондиал. Той се възстанови навреме за първите двубои на Бундестима под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп, но получи нова травма в същата зона. Въпреки проблемите, Шлотербек игра миналия петък и дори отбеляза гол при равенството 2:2 срещу Вердер Бремен в шампионата.

Ковач заяви, че очаква тежък сблъсък срещу тима от Берлин, изискващ пълна мобилизация и агресия в единоборствата. Наставникът допълни, че натовареният календар ще наложи чести ротации през идните седмици, като увери, че всички футболисти ще получат игрови минути и възможност да оправдаят доверието.

Треньорският щаб ще прецени кои играчи са в най-добра кондиция, за да започнат срещата на столичния стадион. В момента Борусия Дортмунд заема втората позиция в класирането на германското първенство с актив от 13 точки – колкото има и лидерът Фрайбург, но с по-добра голова разлика в полза на водача.

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Снимки: Gettyimages