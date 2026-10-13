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Борусия Дортмунд без Шлотербек в Шампионската лига

  • 13 окт 2026 | 17:36
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Борусия Дортмунд без Шлотербек в Шампионската лига

Защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек не отпътува със съотборниците си за гостуването на норвежкия Будьо/Глимт от втория кръг в Шампионската лига. От клуба посочиха, че той е оставен в Германия заради "претоварване".  "Нико ще бъде с нас отново в предстоящия мач от Бундеслигата с Унион Берлин в събота", каза изпълнителният директор Ларс Рикен пред медиите в Германия. Шлотербек имаше скъсани връзки в глезена, като получи травмата по време на световното първенство това лято. Той обаче направи неочаквано бързо завръщане и дори взе участие в прозореца за националните отбори.

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Снимки: Gettyimages

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