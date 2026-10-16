Дерби в София е акцентът на осмия кръг при U18

Осмият кръг в Елитната юношеска група до 18 години предлага директен сблъсък между два от водещите отбори. Вторият в класирането Славия приема третия Локомотив“ София в събота от 13:30 часа.

„Белите“ все още нямат поражение и заемат второто място с 19 точки. В предишния кръг те победиха Миньор с 3:0. Локомотив е на три точки зад тях, след като постигна най-убедителния успех в седмия кръг – 6:0 срещу Ботев София.

Лидерът Септември София гостува именно на Ботев София. Тимът от столичния квартал „Красна поляна“ е безгрешен от началото на сезона – седем победи от седем мача и голова разлика 34:4.

Четвъртият Ботев Пловдив ще гостува на Национал. „Канарчетата“ влизат в срещата след победа с 4:1 над Нефтохимик, докато столичани спечелиха с 3:0 гостуването си на Локомотив Горна Оряховица.

Дунав приема Берое в Русе. Домакините са пети с 13 точки, а старозагорци са един от отборите с най-много равенства в първенството – четири в седем срещи.

В Пловдив предстои сблъсък между двата "Локомотив“-а. Шестият в подреждането Локомотив Пловдив посреща състава от Горна Оряховица, който ще опита да прекъсне серията си от две поредни загуби.

Останалите срещи противопоставят Нефтохимик и Пирин, Арда и Миньор, както и последния Янтра срещу Хебър.

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