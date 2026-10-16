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Макс Верстапен преди битката в Портимао: Тук сме, за да победим!

  • 16 окт 2026 | 12:36
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Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви категорични амбиции за успех преди първото си участие в GT World Challenge Европа. Нидерландският пилот ще дебютира в шампионата на пистата в Портимао със своя тим Верстапен Рейсинг, като утре е последният старт от Купата за издръжливост.

Състезателят на Ред Бул ще пилотира автомобила Мерцедес-AMG GT3 с номер 3 по време на финалния кръг от сезона на португалското трасе „Аутодромо Интернасионал до Алгарве“. Участието му стана възможно след съвпадение в календарите между сериите и Световния шампионат за издръжливост, което наложи титулярните пилоти Даниел Хункадела и Жул Гунон да заминат за Барселона.

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„Винаги съм обичал Португалия, прекарвал съм чудесни моменти тук със семейството и приятелите си. Когато видях разминаването в графика, веднага реших да се включа. Пистата е невероятна, а обстановката е страхотна както за феновете, така и за техните семейства“, сподели Верстапен след двучасова тестова сесия на трасето в Алгарве.

През състезателния уикенд нидерландецът ще си партнира с Крис Лълам и Бен Барникоут. В подготвителната сесия екипажът записа второ време, отстъпвайки единствено на друг автомобил Мерцедес на тима GetSpeed, каран от Ралф Арон, Максимилиан Гьотц и Фабиан Шилер.

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Преминаването от болид от Формула 1 към значително по-тежката машина от клас GT3 изискваше известна адаптация зад волана.

„Всичко мина нормално. Основните ми ориентири досега бяха от Северната дъга на „Нюрбургринг“, затова ми трябваше малко време да свикна с колата на това трасе. Автомобилът е отлично балансиран и доказа конкурентните си качества през последните години. В тренировките просто изчиствахме детайлите. Времето все още е доста топло за този период от годината, което също трябва да се отчете“, обясни Верстапен.

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Нидерландецът акцентира върху изключително високата конкуренция в шампионата, където около 20 автомобила имат реален шанс да се борят за победата във всеки кръг.

„Нивото е изключително високо. С някои от тези пилоти сме се състезавали още като деца, докато други са по-опитни от мен и имат успехи по цял свят. Това обяснява и огромния брой коли на стартовата решетка. Излизам от зоната си на комфорт с такъв тип машина, но това ми доставя огромно удоволствие – обожавам предизвикателствата в различни категории.“

Среща със стари съперници и поглед към бъдещето

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Състезанието среща Верстапен и със стари познати. Докато Лълам е негов дългогодишен съотборник в сим надпревари, то с Барникоут са се конкурирали в международния картинг още през 2012 година редом с пилоти като Шарл Леклер, Денис Олсен, Антонио Фуоко, Антоан Юбер и Никлас Нилсен.

„В картинга сме водили много битки. След това кариерите ни поеха по различни пътища, но е чудесно отново да сме заедно и да делим един автомобил“, каза нидерландецът. Той похвали и развитието на Лълам: „Крис върви непрекъснато напред, трупа опит и показва качествата си срещу най-добрите.“

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Относно звездата от Индикар Алекс Палоу, който наскоро също пилотира Мерцедес-AMG GT3“ в състезанието „8 часа на Индианаполис“, Верстапен допълни, че се надява двамата скоро да се срещнат и на пистата, след като вече са се състезавали виртуално.

В дългосрочен план Макс Верстапен потвърди намерението си да участва в престижната надпревара „24-те часа на Спа“ през 2027 година, когато програмата на Формула 1 няма да съвпада със събитието.

„Обожавам пистата „Спа“ и ще направя всичко възможно да участвам, когато съм напълно подготвен. Трасето е близо до нидерландската граница, а и самият аз съм наполовина белгиец. Би било фантастично да се състезавам в едно от най-големите състезания за издръжливост в света“, сподели той.

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Преди съботната тричасова надпревара в Портимао целта пред четирикратния световен шампион е само една:

„Естествено е да търсим удоволствието от карането, но състезателният дух винаги изисква победа. Тук сме, за да спечелим – това винаги е целта.“

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Снимки: Gettyimages

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