Оливър Беарман е готов да поеме лидерската позиция в Хаас

Ръководителят на отбора на Хаас във Формула 1 Аяо Комацу смята, че Оливър Беарман е готов да заеме лидерската позиция в състава на американския тим през сезон 2027.

Изказването на японеца дойде малко след като Хаас обяви, че Рафаел Камара ще бъде един от пилотите на отбора. Негов съотборник ще бъде Беарман, но договорът на британеца все още не е обявен официално, защото се изчистват последните детайли по него.

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„Не мога да навлизам в подробности по договора, но разбира се, бих искал да продължа с Оли. Той е невероятен талант и показа огромно развитие. Тази година показа, че е готов да бъде лидер на отбора.



„Просто е въпрос на време. Просто е въпрос на финализиране на някои детайли. Но нашето намерение е да продължим с Оли. Официалното обявяване ще дойде своевременно“, заяви Комацу по повод удължаването на договора на Беарман.

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Снимки: Gettyimages