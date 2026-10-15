Какво мисли Кели Пикет за "извънкласните дейности" на Макс Верстапен

Макс Верстапен сподели как неговата половинка Кели Пикет гледа на решението му да се състезава с GT автомобили в почивните си дни от Формула 1.

Нидерландецът ще се отправи към пистата в Портимао за финала на европейската купа за издръжливост от сериите GT World Challenge този уикенд. Това участие ще се състои в паузата между настоящата и предстоящата серия от по три поредни състезания на американския континент. Верстапен ще дели автомобила Мерцедес-AMG GT3 с Крис Лълъм и Бен Барникоут. С това решение четирикратният световен шампион си оставя само един свободен уикенд в рамките на последните 11 кръга от календара във Формула 1.

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„Мисля, че помага фактът, че тя произхожда от семейство с богата състезателна история. Поради това тя проявява много по-голямо разбиране. Честно казано, винаги се опитвам да съчетавам нещата. Дори когато се състезавам, намирам начин да прекарам време с близките си, включително по време на такъв състезателен уикенд“, обясни Верстапен относно вижданията на Пикет за неговата натоварена програма.



„Опитваме се да намерим работещи решения, но в същото време тя разбира, че за да се чувствам добре и щастлив, трябва да има баланс и за двама ни. Винаги търсим компромисни варианти от двете страни и гледаме да прекарваме колкото се може повече време заедно. Тя няма нищо против моите участия. Мисля, че харесва състезанията и не е против тях, което определено помага“, добави четирикратният шампион.

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Снимки: Gettyimages