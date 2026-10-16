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Директорът на Формула 2: Ще завършим сезона в Катар и Абу Даби

  • 16 окт 2026 | 10:55
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Главният изпълнителен директор на Формула 2 Бруно Мишел коментира ситуацията около финалните два кръга за сезона, които трябва да се проведат в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември.

Провеждането и на двата уикенда обаче не е сигурно предвид ситуацията в Близкия изток, която продължава да е много несигурна. Мишел обаче увери, че за момента планът на Формула 2 си остава непроменен, като той отказа да разкрие дали шампионатът подготвя алтернативни варианти, ако надпреварите на „Лусайл“ и „Яс Марина“ се провалят.

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„Към момента ситуацията е напълно ясна. Състезанията в Катар и Абу Даби остават в календара и ние ще завършим шампионата именно там. Следваме позицията на Формула 1 по този въпрос. Ръководството на Формула 1 е напълно наясно със ситуацията и с мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че двете състезания ще се проведат при възможно най-добрите условия. Уверени сме, че това ще бъде така.

„Очакваме с огромно нетърпение тези два старта, тъй като ни предстои вълнуващ завършек на шампионата, в който трима пилоти се борят за титлата. Наистина очакваме с нетърпение състезанията в Катар и Абу Даби“, заяви Мишел.

„Състезанията в Катар и Абу Даби няма да бъдат отменени. Знаете, че пилотите винаги имат мнение по много въпроси. Но мога категорично да заявя, че искаме сезонът да завърши именно там. Това е и намерението на Формула 1, а ние ще се придържаме към този план“, добави той, когато беше попитан дали Формула 2 подготвя резервен вариант за финала на сезона.

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В момента в генералното класиране във Формула 2 лидер с 207 точки е бъдещият пилот на Хаас във Формула 1 Рафаел Камара. Бразилецът има аванс от 7 пункта пред Българския лъв Никола Цолов, а на третата позиция с изоставане от 18 точки спрямо лидера се намира и Алекс Дън.

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Снимки: Imago

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