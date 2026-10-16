Рийс Джеймс претърпял операция, ще пропусне около три месеца

Капитанът на Челси Рийс Джеймс е претърпял “лека” операция на коляното, обявиха от “Стамфорд Бридж”. 26-годишният англичанин пропусна победата над Борнемут през миналия уикенд, като тогава Чаби Алонсо разкри, че той е усетил нещо по време на тренировката, а след това изследванията са показали, че има проблем с коляното.

До момента Джеймс изигра шест мача за Челси през този сезон, но последният от тях бе на 12 септември. Той пропусна и срещата с Брентфорд преди паузата, а след това не взе участие и в мачовете на Англия, като тогава причината бе разтежение.

От клуба не уточняват колко време се очаква да продължи периодът на възстановяването му, но малко по-късно "Скай спортс" излезе с доста негативна прогноза, според която десният бек ще отсъства около три месеца.

Reece James is not expected to be back playing for around three months. A general estimation because the club won’t rush him back prematurely.🏥 — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 16, 2026

През март Джеймс подписа нов шестгодишен договор, с който удължи престоя си на „Стамфорд Бридж“ до 2032 г.

Следващият мач на Челси е гостуване на Евертън в Премиър лийг, след което "сините" приемат лондонските си съперници Тотнъм и Манчестър Юнайтед в трудна серия. Между тези два домакински мача е визитата на Ливърпул за Купата на лигата.

Chelsea Football Club has released the following update regarding Reece James. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 16, 2026

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