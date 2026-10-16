Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси

Рийс Джеймс претърпял операция, ще пропусне около три месеца

  • 16 окт 2026 | 12:06
  • 476
  • 0
Рийс Джеймс претърпял операция, ще пропусне около три месеца

Капитанът на Челси Рийс Джеймс е претърпял “лека” операция на коляното, обявиха от “Стамфорд Бридж”. 26-годишният англичанин пропусна победата над Борнемут през миналия уикенд, като тогава Чаби Алонсо разкри, че той е усетил нещо по време на тренировката, а след това изследванията са показали, че има проблем с коляното.

До момента Джеймс изигра шест мача за Челси през този сезон, но последният от тях бе на 12 септември. Той пропусна и срещата с Брентфорд преди паузата, а след това не взе участие и в мачовете на Англия, като тогава причината бе разтежение.

От клуба не уточняват колко време се очаква да продължи периодът на възстановяването му, но малко по-късно "Скай спортс" излезе с доста негативна прогноза, според която десният бек ще отсъства около три месеца.

През март Джеймс подписа нов шестгодишен договор, с който удължи престоя си на „Стамфорд Бридж“ до 2032 г.

Следващият мач на Челси е гостуване на Евертън в Премиър лийг, след което "сините" приемат лондонските си съперници Тотнъм и Манчестър Юнайтед в трудна серия. Между тези два домакински мача е визитата на Ливърпул за Купата на лигата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

Лапорта провел решителна среща за "Камп Ноу“

  • 16 окт 2026 | 10:00
  • 1198
  • 0
Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

Футболистите на Манчестър Юнайтед отмениха обща вечеря след поражението от Атлетико Мадрид

  • 16 окт 2026 | 09:53
  • 2109
  • 1
Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

Ники Михайлов: Имам покана от Ерик тен Хаг да присъствам на Твенте - Аякс

  • 16 окт 2026 | 09:41
  • 612
  • 0
Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

  • 16 окт 2026 | 06:41
  • 4360
  • 3
Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

  • 16 окт 2026 | 06:18
  • 2650
  • 1
Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

  • 16 окт 2026 | 05:56
  • 1463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 20368
  • 111
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 11588
  • 13
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 10687
  • 2
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 2243
  • 6
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 172826
  • 702
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 206803
  • 770