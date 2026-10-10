Чаби Алонсо: Само за десетина минути изпуснахме контрола на мача

Мениджърът на Челси Хаби Алонсо коментира категоричния успех с 5:1 срещу Борнемут в двубой от шестия кръг на Премиър лийг. Наставникът на лондончани изрази задоволство от представянето на своя тим и контрола на мача.

„Не бих определил мача като луд. Имаше различни фази, но ние контролирахме събитията много добре. След като допуснахме гол, последваха около десет минути, в които преднината ни можеше да бъде намалена. Четвъртото попадение обаче се оказа изключително важно. Изиграхме добър мач и постигнахме чудесна победа“, заяви испанският специалист.

„По време на паузата за националните отбори Джордан Хендерсън тренираше усърдно изпълнението на свободни удари. Видяхме как Мойсес Кайседо си партнира отлично с Хендо. Обикновено, когато един отбор притежава отличен баланс и силна полузащита, той показва най-добрия си футбол", обясни Чаби Алонсо.

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Относно факта, че тимът продължава да допуска попадения и няма мач без допуснат гол от януари, наставникът остава спокоен: „Това тепърва предстои. Днес бяхме съвсем близо до чиста мрежа. Победата без допуснат гол със сигурност ще дойде скоро.“

Алонсо сподели и впечатленията си от преподписването на Коул Палмър с клуба: „Много се радвам за Коул. Той е изключителен футболист и вече дълги години е част от нашия проект. Има потенциала да се превърне в един от онези играчи, които феновете ще помнят дълго време.“

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Снимки: Gettyimages