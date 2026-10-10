Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси

Челси посреща Борнемут на "Стамфорд Бридж" в търсене на задължителна победа

  • 10 окт 2026 | 08:10
  • 279
  • 0
Челси посреща Борнемут на "Стамфорд Бридж" в търсене на задължителна победа

В днешния съботен ден, 10 октомври Челси приема Борнемут на своя "Стамфорд Бридж" в двубой от 6-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата започва в 17:00 ч. българско време и противопоставя два отбора, които се надяват да рестартират представянето си в шампионата след паузата за националните отбори.

Воденият от Чаби Алонсо тим на Челси заема 10-о място във временното класиране с актив от 7 точки след първите 5 мача (2 победи, 1 равенство и 2 загуби, при голова разлика 10:12). Сините влизат в мача след тежка загуба с 0:3 като гост на Брентфорд и равенство 2:2 срещу Хъл Сити на домашен терен, като не са изпитвали вкуса на победата в последните си три шампионатни срещи.

Чаби Алонсо: Определено можем да играем по-добре
Чаби Алонсо: Определено можем да играем по-добре

От своя страна Борнемут, под ръководството на Марко Розе, все още търси първия си успех в Премиър лийг през този сезон. Отборът заема 17-а позиция с 3 точки след 3 равенства и 2 загуби (голова разлика 6:8). Въпреки че постигнаха победи в турнирите – 4:0 срещу Линкълн Сити за Карабао Къп и 2:1 срещу Реал Сосиедад в Лига Европа, "черешките" отстъпиха с 0:1 у дома пред Ливърпул в миналия си двубой от лигата.

Интересен факт от историята на съперничеството между двата тима е, че последните три сблъсъка за първенство завършиха без победител. През миналия декември те направиха 2:2 на "Стамфорд Бридж", а по-рано през декември 2025 г. завършиха 0:0 на терена на Борнемут. През януари 2025 г. мачът в Лондон отново приключи при резултат 2:2. Последната победа на Челси датира от септември 2024 г. с 1:0 като гост.

В лагера на домакините аут поради травма в глезена е младежкият национал Джейми Гитънс. Под въпрос за срещата остават ключови фигури като Коул Палмър, Мойсес Кайседо, Рийс Джеймс и Жуао Педро, докато Марко Палестра и Емануел Емега се завърнаха към тренировките. За Борнемут извън сметките са контузените Алекс Скот, Ели Жуниор Крупи, Джъстин Клуйверт и Хулиан Араухо, но Дейвид Брукс тренира на пълни обороти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

  • 10 окт 2026 | 03:52
  • 1395
  • 0
Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

Осимен блесна с асистенция в мъчна победа на Галатасарай

  • 10 окт 2026 | 00:57
  • 2732
  • 0
Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

  • 10 окт 2026 | 00:45
  • 1349
  • 0
Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

Ланс сложи край на лошата серия след победа над Лион

  • 10 окт 2026 | 00:26
  • 1835
  • 0
Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

  • 10 окт 2026 | 00:08
  • 1637
  • 0
Борусия и Вердер със зрелищен хикс

Борусия и Вердер със зрелищен хикс

  • 9 окт 2026 | 23:37
  • 6202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

  • 10 окт 2026 | 07:30
  • 2133
  • 0
"Железничарско" дерби в "Надежда"

"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
  • 1037
  • 0
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

  • 10 окт 2026 | 07:20
  • 1357
  • 3
Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 13602
  • 34
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 21:07
  • 8988
  • 4
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 927
  • 0