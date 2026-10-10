Челси посреща Борнемут на "Стамфорд Бридж" в търсене на задължителна победа

В днешния съботен ден, 10 октомври Челси приема Борнемут на своя "Стамфорд Бридж" в двубой от 6-ия кръг на английската Премиър лийг. Срещата започва в 17:00 ч. българско време и противопоставя два отбора, които се надяват да рестартират представянето си в шампионата след паузата за националните отбори.

Воденият от Чаби Алонсо тим на Челси заема 10-о място във временното класиране с актив от 7 точки след първите 5 мача (2 победи, 1 равенство и 2 загуби, при голова разлика 10:12). Сините влизат в мача след тежка загуба с 0:3 като гост на Брентфорд и равенство 2:2 срещу Хъл Сити на домашен терен, като не са изпитвали вкуса на победата в последните си три шампионатни срещи.

Чаби Алонсо: Определено можем да играем по-добре

От своя страна Борнемут, под ръководството на Марко Розе, все още търси първия си успех в Премиър лийг през този сезон. Отборът заема 17-а позиция с 3 точки след 3 равенства и 2 загуби (голова разлика 6:8). Въпреки че постигнаха победи в турнирите – 4:0 срещу Линкълн Сити за Карабао Къп и 2:1 срещу Реал Сосиедад в Лига Европа, "черешките" отстъпиха с 0:1 у дома пред Ливърпул в миналия си двубой от лигата.

Интересен факт от историята на съперничеството между двата тима е, че последните три сблъсъка за първенство завършиха без победител. През миналия декември те направиха 2:2 на "Стамфорд Бридж", а по-рано през декември 2025 г. завършиха 0:0 на терена на Борнемут. През януари 2025 г. мачът в Лондон отново приключи при резултат 2:2. Последната победа на Челси датира от септември 2024 г. с 1:0 като гост.

В лагера на домакините аут поради травма в глезена е младежкият национал Джейми Гитънс. Под въпрос за срещата остават ключови фигури като Коул Палмър, Мойсес Кайседо, Рийс Джеймс и Жуао Педро, докато Марко Палестра и Емануел Емега се завърнаха към тренировките. За Борнемут извън сметките са контузените Алекс Скот, Ели Жуниор Крупи, Джъстин Клуйверт и Хулиан Араухо, но Дейвид Брукс тренира на пълни обороти.

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