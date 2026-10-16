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В Южна Африка искат да приемат Формула 1 преди Руанда

  • 16 окт 2026 | 10:01
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По-рано тази седмица Формула 1 обяви, че ще се завърне в Африка в началото на следващото десетилетие с изцяло ново състезание в Руанда, което ще носи името Гран При на Африка.

Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка
Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Надпреварата се очаква да дебютира през 2030 или 2031 година, но съществува възможност още преди това световният шампионат да посети Черния континент. За това намекна министърът на спорта, културата и изкуството на Южна Африка Гайтон Маккензи, който заяви, че неговата страна не се отказва от намерението си да домакинства на кръг от Формула 1 още през 2028 или 2029.

Кои състезания може да застраши Руанда?
Кои състезания може да застраши Руанда?

„Искам да поздравя Руанда за полученото място в календара на Формула 1 в началото на следващото десетилетие – започна Маккензи. – Сега ние, в Южна Африка, сме много щастливи, че Руанда получи това място и искам да говоря директно и да поздравя техния президент (Пол Кагаме) и руандийците.

„Видях някой коментари от типа „Южна Африка беше победена“ и искам да коментирам този въпрос. Това не е томбола. Ще повторя, това не е томбола. Руанда кандидатства години преди аз дори да си помисля, че ще бъде спортен министър. Руанда свърши нужната работа.

„Ние дойдохме на власт, аз бях назначен и изпълняваме това, което Формула 1 иска от нас. Кандидатстването за място в календара на Формула 1 не е състезание. Те казват, че Руанда ни е победила, но това не е така. Ние като южноафриканци все още гледаме към 2028, 2029. Руанда свърши това, което се искаше от нея.

„Ние сме Южна Африка. Говорили сме с най-важните хора, а именно спонсорите. Имаме няколко значими партньора и един основен, който не мога да разкрия засега, но това ще се случи скоро“, добави Маккензи.

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Снимки: Gettyimages

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