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Люис Хамилтън похвали Формула 1 за новото състезание в Африка

  • 14 окт 2026 | 11:54
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Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън похвали ръководството на Формула 1 за реализиране на една от неговите най-големи цели, а именно завръщането на световния шампионат в Африка.

Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка
Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Вчера ръководството на спорта обяви, че Руанда ще се присъедини към календара в началото на следващото десетилетие, приемайки Гран При на Африка на изцяло ново перманентно трасе в близост до столицата Кигали. За Формула 1 това ще е завръщане на Черния континент за първи път от 1993 година, когато беше последното издание на Гран При на Южна Африка на „Киалами“.

Кои състезания може да застраши Руанда?
Кои състезания може да застраши Руанда?

„Винаги съм казвал, че имаме нужда от състезание в Африка. За мен това е най-важният и най-красивият континент. Ние сме на всеки друг континент, но не и на него, а няма причина за това. Състезание там е нещо, за което работя зад кулисите и Стефано беше невероятно, той летя толкова много пъти до Африка през последните години и говори с много различни хора там“, каза Хамилтън по повод надпреварата в Руанда.

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Снимки: Gettyimages

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