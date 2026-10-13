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Ще си върне ли Африка славата от Гран При ерата?

  • 13 окт 2026 | 16:59
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Ще си върне ли Африка славата от Гран При ерата?

Завръщането на Формула 1 в Африка трябва да се случи в Руанда, скоро след 2030 година, както днес съобщи ФИА. Трябва, защото пистата и целият комплекс около нея все още съществуват само като проект и тепърва ще се строят. Договорът за домакинство на старт от Формула 1 е за 10 години, като все още не се знае кога ще е първото състезание.

Много фенове на Формула 1 свързват Африка с Гран При на ЮАР на „Киалами“, където през 1993 година за последно имаше състезание и паузата наистина е дълга.

Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка
Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Но по-ранната история на големите автомобилни състезания в Африка е изключително интересна и дори не става въпрос за ралита от световния шампионат, които са се провеждали в Кения и Бряг на слоновата кост.

Африка е важна сцена за провеждане на големи състезания по време на т.нар. „Гран При“ ера - надпреварите, които предхождат Формула 1, която официално стартира през 1950 година.

Най-известна, разбира се, е Гран При на Триполи - едно от най-старите състезания в Африка, по данни на ФИА, като първото състезание е проведено през 1925 година. Овалното трасе в Мелаха, близо до Триполи, е било смятано за едно от най-бързите в света. Втората световна война слага край на стартовете в Триполи, но преди това Тацио Нуволари и съперниците му остават в историята с опита си да манипулират едно от изданията му. Много преди Флавио Бриаторе и с много по-изтънчена схема…

Мароко също има много важно място на картата - страната приема състезания от Гран При ерата между 1925 и 1934 в Анфа и Казабланка, а през 1958 година в Аин-Диаб се провежда и старт от световния шампионат във Формула 1. Преди това, през 50-те години Мароко вече приема големи състезания, които са предшественици на днешните надпревари за издръжливост.

Стефано Доменикали за завръщането на Формула 1 в Африка: Исторически момент
Стефано Доменикали за завръщането на Формула 1 в Африка: Исторически момент

Първата Гран При на Алжир датира от 1928 година, като до 1937 година стартовете са общо 7 и се провеждат на три различни улични трасета. С три победи се отличава Жан-Пиер Вимиле, а със 7 - Бугати. След като Алжир обявява независимост, моторните спортове в страната се насочват твърдо към офроуд и рали-рейд надпреварите.

Подобна е и историята в Тунис - състезания от 1928 до 1937 година, на три трасета: в Картаген, Бардо и Бизарта. В тези състезания обикновено са стартирали силни френски и италиански отбори от ранга на Бугати и Алфа Ромео. Надпреварите секват с началото на Втората световна война.

Президентът на ФИА обяви кога Формула 1 ще се върне към V8 моторите
Президентът на ФИА обяви кога Формула 1 ще се върне към V8 моторите

И накрая, Египет. През 1947 година се провежда Гран При на Кайро, като уличното трасе използва алеите на парка Ел Газира. Това състезание остава в историята като първото, в което пилотите карат идентични автомобили - всички 16 коли на стартовата решетка са италиански едноместни болиди Чизиталия 1100.

Снимка: Мерцедес

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