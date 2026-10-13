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Какво знаем за най-новата писта за Формула 1?

  • 13 окт 2026 | 18:44
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По-рано днес Формула 1 обяви официално, че ще се завърне в Африка за първи път от 1993 година с изцяло ново състезание в Руанда, което ще носи името Гран При на Африка.

Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка
Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Надпреварата ще дебютира в началото на следващото десетилетие, като все още не е ясно кога точно ще се случи това. Едно обаче е сигурно, надпреварата ще наруши модерната тенденция, наложена от Формула 1 и няма да се провежда на градско трасе, а на перманентно такова.

Ще си върне ли Африка славата от Гран При ерата?
Ще си върне ли Африка славата от Гран При ерата?

Пистата ще бъде разположена в Бугесера в източната част на Руанда, на приблизително 40 километра южно от столицата Кигали, непосредствено до новото международно летище. Дизайнът на трасето все още не е завършен, като неговото проектиране е колаборация между WurzDesing (собственост на бившият пилот от Формула 1 Алекс Вурц) и Tilke Engineers and Architects, компанията на Херман Тилке, която стои зад голяма част от новите писти във Формула 1. Пистата ще използва естествения релеф на Руанда, която е известна като Земята на хилядите хълма, което обещава доста промени в денивелацията в хода на обиколката.

Кои състезания може да застраши Руанда?
Кои състезания може да застраши Руанда?

Изграждането на пистата, която ще покрива най-високите стандарти, е част от голям проект за развитие на туризма, спорта и инфраструктурата на Руанда, като той се води от Министерството на развитието на Руанда. Освен Формула 1, съоръжението ще приема други международни моторспорт състезания, големи събития и конференции на ежегодна база.

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