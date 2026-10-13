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Кои състезания може да застраши Руанда?

  • 13 окт 2026 | 17:54
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Кои състезания може да застраши Руанда?

Ако приемем, че Формула 1 се върне в Руанда след началото на следващото десетилетие, т.е. пистата до Кигали ще бъде построена, то това ще е лоша новина за някой от настоящите участници в календара на световния шампионат.

Формула 1 тепърва ще сключва нови дългосрочни договори за домакинства, като Либърти Медия вече убедително показа, че предпочита 10-годишни сделки.

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Кои обаче са състезанията, които не са сигурни, че ще останат във Формула 1 след края на настоящото десетилетие?

На първо място това са Мексико Сити, Португалия и Сингапур, чиито договори изтичат в края на 2028. Португалия се завръща догодина и има 2-годишен договор, като мексиканците също ще се борят за по-дългосрочен договор.

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2029 година е последната по договора на Япония, а до 2030 в календара на Формула 1 място имат Абу Даби, Азербайджан, Китай, Сао Пауло и Саудитска Арабия.

Белгия, която ще се редува с Барселона, както и Италия и Турция имат контракт до края на 2031, последният старт в Барселона ще е през 2032, като същото важи и за Унгария и Катар.

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По-далеч е хоризонтът за Великобритания и Остин - до края на 2034, за Австралия, Канада, Монако и Испания (Мадрид) - до края на 2035, както и Бахрейн - до края на 2036. Лас Вегас има сигурно място до 2037, а Австрия и Маями - до края на 2041.

Разбира се, договорите невинаги се изпълняват, като кандидат №1 може да се окаже Мадрид - ако там няма промени по трасето и състезанията не станат по-интересни, зрителският интерес ще изчезне, а с него и мястото на „Мадринг“ в календара.

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Снимки: Gettyimages

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